El valor del ticket: Entradas del Perú vs. Chile llegan a quintuplicarse

Solo gracias a la definición por penales ante el conjunto uruguayo, la selección peruana consiguió su pase a la siguiente ronda de semifinales: este miércoles se definirá si continúa en la lucha por el título de Copa América ante la escuadra mapuche.

Es así que uno de los síntomas más palpables sobre la expectativa generada por el encuentro reside en el alza de los tickets de entrada en reventa.

Expectativas con entradas

Si bien la venta de entradas se liberó en enero siendo las páginas de la Conmebol y de la Copa América las vías de compra oficial, son diversos los portales que ponen a disposición la venta de tickets, aunque con precios por encima de los originales. Los montos para Perú vs Chile han llegado a quintuplicarse.

Ante este escenario, para el siguiente encuentro en el Arena do Gremio de Porto Alegre, la organización de la Copa América dispuso cuatro zonas o ‘categorías’. La 1 ascendía originalmente a US$ 150, pero en plataformas como StubHub alcanzó los US$ 555 hasta ayer domingo. En caso de la categoría 2, el precio estándar era de US$99, ubicándose ahora hasta en US$ 345.

Un ticket dentro de la categoría 3, que en un inicio gozaba de un modesto precio de US$ 74, ahora puede llegar a los US$ 264. En tanto, las entradas en categoría 4 son las que más variaciones han atravesado, llegando incluso a quintuplicarse de US$ 48 hasta los US$ 242. De hecho, se trata de montos topes y que, evidentemente, varían según el sector y fila.

Los tickets para Perú vs. Chile no solo se han incrementado a través de distintas plataformas alcanzando un monto promedio de hasta US$ 352 versus los US$ 92 a los que llegaba de manera original, sino que también las transacciones a través de sites alternativos se vienen concretando a una velocidad destacable.

Solo en el site propiedad de eBay se cerró la venta de 190 tickets en menos de dos horas.

Ganancia al momento

Pero, ¿cuánto viene ganando el cuadro bicolor por su pase a la siguiente etapa? Desde el ente rector sudamericano de fútbol se planteó la distribución de un total de US$ 42.5 millones a todas las asociaciones que participen en el certamen.

Al momento, la escuadra nacional viene acumulando una ganancia de US$ 6 millones. Esto es, US$ 4 millones solo por garantizar su participación, a lo que se suman US$ 2 millones por su pase a cuartos de final.

Premios económicos



Ante los siguientes partidos, la selección que quede cuarta se adjudicará US$ 3 millones que, sumado a lo recibido por formar parte, totalizará US$ 7 millones. El conjunto que logre cerrar el podio ganará US$ 4 millones, lo que le proporcionará una suma de US$ 8 millones.

El campeón se llevará US$11.5 millones, mientras que el subcampeón recibirá US$ 9 millones.