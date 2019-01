‘The Crown’ es la reina de Netflix y el otro lado de sus series más caras

Es posible que Netflix sea la plataforma streaming líder en contenido audiovisual. Desde hace un par de años, al notar la rentabilidad del negocio, la empresa comenzó a generar contenido propio.

Se apostó por estrenar más series que películas. Entre las más destacadas se cuentan “Stranger Things”, “Luis Miguel”, “La casa de papel” y “The Crown”.

Esta última, protagonizada por Claire Foy, se impone en el trono como la serie más costosa de la plataforma.

Inversión justificada



‘‘The Crown” cuenta hasta el momento con dos temporadas y cada una costó US$ 130 millones, según El Cronista.

La serie se basa en la realeza británica, sobre todo en la vida de la Reina Elizabeth II.

En cada capítulo se gastaron, en promedio, US$ 13 millones. Su principal gasto es el vestuario. Por ejemplo, la réplica del vestido de bodas de la reina costó US$ 35,000.

El portal de El País señala que la serie tendrá cuatro temporadas más hasta llegar al presente. Por lo tanto, cada dos temporadas la producción cambiará el reparto por actores mayores para brindar realismo a la serie.

Éxito no garantizado



Sin embargo, no todas las series que consiguieron posicionarse entre las más costosas de la plataforma lograron el éxito en similar proporción.

Pues algunas de ellas le generaron pérdidas a la empresa, mientras que otras tuvieron que ser canceladas.

La producción en que se invirtió más después de “The Crown” fue “Sense8”. Cada capítulo le costó a Netflix US$ 9 millones, el doble de lo que se desembolsó para cada episodio de “House of Cards”, según indica ABC. Aun así, “Sense8” fue cancelada tras dos temporadas por la falta de audiencia.

La compañía invirtió también US$ 90 millones por la serie “Marco Polo”, pero le generó pérdidas por US$ 200 millones.

Similar destino tuvo “The get down”, la serie basada en un grupo de adolescentes del Bronx de 1970, para la que se invirtió US$ 120 millones, pero fue cancelada cuando apenas llegó a su segunda temporada, según la revista GQ.

El alto costo del contenido



Pese a esto, la empresa ahora está concentrada en generar más contenido original que la competencia.

Si bien Netflix superó las expectativas sobre el incremento de suscriptores (cerró el 2018 con alrededor de 139 millones de usuarios), no corrió la misma suerte en términos de ingresos pues estos quedaron por debajo del consenso de los analistas (US$ 4,210 millones) y de la propia compañía (US$ 4,200 millones), según El Confidencial.

Con todo, la plataforma en streaming también ha reducido sus márgenes del 7.5% al 5.2% en el último trimestre del año, algo que ha justificado precisamente en la llegada de nuevos estrenos.

Entre estos, destacan la serie española “Élite”, “Las escalofriantes aventuras de Sabrina”, así como “You”.

Y es que el incremento de su cartera de contenidos originales se ha convertido en su principal punta de lanza.

En una carta recientemente dirigida a los inversores, la empresa explica, de esta manera, su búsqueda de “aumentar contenidos mientras aceleramos el crecimiento de los ingresos para expandir nuestros márgenes operativos”.