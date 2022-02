El hombre que se adueña de equipos, ligas y estadios

Stan Kroenke, el famoso dueño reservado de Los Angeles Rams, es un hombre de 74 años que acaba de gritar por la reciente victoria de su equipo en el SuperBowl. Sin embargo, hace tiempo que hace ruido en el mundo del deporte. De acuerdo con Forbes, tiene una fortuna de US$10,700 millones y reúne una colección de propiedades deportivas valoradas en US$10,500 millones, con lo cual se convierte en el segundo imperio deportivo más grande del mundo (incluye la NBA y la Premier League inglesa . De hecho, la victoria del domingo fue en el SoFi Stadium, su última adquisición que creció con financiación privada de US$5 mil millones.

Stan Kroenke, dueño de Los Angeles Rams (Foto: Getty Images)

Pero Kroenke no siempre tuvo fortuna. Al principio barría los pisos del negocio de madera de su padre. Y fue con ayuda de un préstamo que ingresó a estudiar a la Universidad de Missouri, después de lo cual conocería a Ann Walton, la hija del cofundador de Walmart. Así es como empieza en el negocio de bienes raíces y centros comerciales. Se calcula que posee 60 millones de pies cuadrados en terrenos. Con el conocimiento en el negocio, Kroenke decide mudar a los LA Rams de St.Louis a Los Ángeles, una mudanza que le costó US$550 millones, pero con lo cual consiguió triplicar el valor del equipo. Desde entonces se ganó el mal ánimo de la ciudad que abandonó, tanto que sus propios amigos se atreven a decir que no caminarían a su lado por esas calles.

De 12 derrotas a jugador mejor pagado

Matthew Stafford soportó 12 temporadas, en su mayoría mediocres, con los Detroit Lions. Las cosas dieron un giro con Los Angeles Rams, pues se convierte en campeón en su primera temporada. Además, En su primer año con los Rams, Matthew Stafford estableció los récords de la franquicia de pases completos (404), yardas por pase (4,886) y TDs (41). Así se convierte en el jugador mejor pagado del último Super Bowl con US$22 millones, de acuerdo con Forbes. Asimismo, se estima que recibirá US$2 millones de bonificación por patrocinios, apariciones, licencias y recuerdos. Aún así, cabe recalcar que se convierte en el líder de su tipo con el pago total más bajo en nueve años. Según el portal Celebrity Networth, el quarterback de la escuadra angelina tiene una fortuna de US$80 millones en la actualidad.

Matthew Sttaford, jugador (Foto: Getty Images)

Su entrenador Sean McVay resaltó durante una conferencia de prensa que “Matthew ha jugado su mejor fútbol en los momentos más importantes, él nos ha liderado hasta aquí; tengo gran confianza en él”. En tanto, su compañero Austi Corbett, asegura que “en cada jugada, siempre está listo para ir, para lanzar. Tiene un control total del huddle. Se encuentra tranquilo para que todos puedan escucharlo. Es el líder de este equipo y nosotros vamos detrás de él”.

Ser joven e imponer un récord por apenas unos días

Con 36 años y 20 días de edad, Sean McVay se convirtió en el head coach más joven en ganar el Super Bowl en la historia de la NFL. El récord le pertenecía a Mike Tomlin, entrenador de los Pittsburgh Steelers, quien ganó el evento con 36 años y 323 días, en su primera participación.

Sean McVay, entrenador (Foto: Getty Images)

Al principio, McVay empezó su carrera ganando US$ 2 millones anuales, pero con el tiempo asumió la dirección de los Rams en 2017 con apenas 30 años, siendo el entrenador jefe más joven de la era moderna de la NFL. Algunos informes sugieren que McVay gana US$ 8.5 millones por temporada en un contrato que dura hasta el 2023. Esto lo convierte en uno de los mejores pagados detrás de Bill Belichick (US$12.5 millones), Pete Carroll (US$ 11 millones), John Harbaugh (US$ 9.8 millones) y Matt Rhule (US$ 8.86 millones ).

Según allegados al entrenador, McVay “es el mejor comunicador desde la perspectiva de un entrenador en jefe. Lo que quiera hacer en la vida tendrá éxito”. De acuerdo con el periodista veterano Jeremy Fowler de ESPN, McVay podría aspirar a retirarse temprano y entrar en el negocio de la televisión. “Podría ganar dinero como Tony Romo. Después de eso puede entrenar a cualquier equipo”, sostiene.