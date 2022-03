El intento de Spotify por darles claridad a los artistas sobre los ingresos que genera la transmisión de música y las regalías, lleva a la plataforma a publicar el informe “Loud & Clear”. Este muestra, por ejemplo, que Spotify pagó más de US$ 7,000 millones a artistas, sellos y otros actores de la industria en el 2021.

Balance

Asimismo, el informe sostiene que 1,040 artistas obtuvieron US$ 1 millón de regalías de Spotify por primera vez (el año pasado fueron 870). Sin embargo, el grueso, es decir 52,600 artistas, ganaron al menos US$ 10,000 con las transmisiones.

En tanto, más de 16,500 catálogos ganaron al menos US$ 50,000 por similar concepto, frente a los 13,400 que lo hicieron en el 2020.

Eso sí, este año se agregan datos sobre quiénes han generado US$ 2 millones o incluso US$ 5 millones. En el 2021, 450 artistas generaron más de US$ 2 millones en Spotify, un aumento del 110% en cinco años, y 130 artistas generaron más de US$ 5 millones, un aumento de 160% en el mismo periodo.

Al respecto, Spotify señala que “si se tienen en cuenta las ganancias de otros servicios, es probable que estos artistas generen cuatro veces estas cantidades a partir de música grabada”.

El lado B

Pero si bien la plataforma destaca estas grandes ganancias, evita comentar sobre la cantidad mucho mayor de artistas que no obtienen miles de dólares por su contenido. Así lo recoge el portal The Verge. “Según Spotify, hay más de ocho millones de artistas en su plataforma, de los cuales unos 2.6 millones han subido al menos diez canciones. Y de ellos, solo 165,000 promedian al menos 10,000 reproducciones al mes”, señala.

EN CORTO

Tres discográficas principales. Generaron más de US$ 25,000 millones en ingresos el año pasado, de los cuales US$ 12,500 millones provinieron solo de los ingresos por streaming. “Los pagos de Spotify representan alrededor de un tercio de ese total de transmisión”, sostiene el balance. Las ganancias de las principales discográficas superaron los US$ 4,000 millones.