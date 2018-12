Desde agosto del presente año, José Raúl Vargas se convirtió en el CEO de SKY Airlines en el Perú. El ejecutivo, que tiene previa experiencia de 13 años en la industria aeronáutica, es el encargado de sentar las bases para que en el 2019 la compañía afronte de la mejor manera los objetivos comerciales que se ha propuesto.

¿Cómo nace su interés por el sector aeronáutico?

Fue lo más fortuito del mundo. Estaba acabando la maestría y ya estaba listo para firmar por IBM. Sin embargo, en el proceso me llega un correo de la bolsa de trabajo y era de una compañía de aviación.

¿Fue una decisión difícil?

En esa época la industria aeronáutica era muy pequeña y no había mucha posibilidad de crecimiento. Me la jugué.

¿Cómo ha cambiado este sector desde que ingresó?

Una de las cosas buenas del desarrollo económico es que cambia la cultura del trabajo en el Perú. En el presente, antes de aceptar un puesto, primero te preocupas qué hace la empresa en temas sociales, sus propósitos y el equipo que tiene. Hoy los chicos tienen una configuración muy distinta.

¿Hay muchos millennials entre sus colaboradores?

Diría que la mitad lo son. Son chicos muy responsables. Hay un mal concepto de lo que significa ser millennial. La gente a veces los estigmatiza al decir que no son responsables.

¿Y cómo son?

Creo que es al contrario. Las empresas tienen que adaptarse a lo que a los millennials les gusta. El tipo de oficina, los horarios…

Tiene 13 años en este rubro. ¿Cómo renovar las ganas después de ese tiempo?

Lo que más funciona es engancharse con un sueño. Cuando escuché lo que quería hacer Sky en términos comerciales fue como renovar la sensación de que uno no tiene techo y que le faltan manos para hacer cosas.

¿Qué características debe tener un líder en su rubro?

En el Perú hay que ser muy resiliente porque los problemas de infraestructura son muy complicados. Es una limitación que no depende de nosotros. Uno debe tener la capacidad de armar sueños mientras se solucionan los problemas que no pasan por tus manos.

En el caso de sus trabajadores, ¿qué busca en ellos?

Las personas y los profesionales son indivisibles. Uno no puede ser íntegro en un lado y en el otro no. Me preocupo del aspecto personal y que sus intereses se alineen con los de la compañía. Me paso mucho tiempo conversando con las colaboradores, casi como un psicólogo aficionado (se ríe).

¿Son muy difíciles las entrevistas laborales con usted?

Hay que tener un proceso de selección muy fino y cruzar referencias. Con una conversación en profundidad puedes sacar algunas conclusiones, aparte del trabajo de los headhunters. Le he dicho a mi gerenta de RR.HH. que, mientras se pueda, nadie entre a la compañía si no converso con esa persona.

Una vez que está libre del trabajo, ¿qué le gusta hacer?

Siempre me ha gustado correr, pero sufrí una lesión y me recomendaron hacerlo en tierra. Ahora practico el trail running. En el Perú recién está agarrando más fuerza.

¿Ha participado en alguna carrera?

Sí. Ahora estoy entrenando para una carrera en parejas de 100 km. Va desde Argentina hasta Chile a través de la cordillera en tres días.

¿En qué se asemeja ese deporte a su cargo como CEO?

La preparación es muy importante. Además, cada parte del equipo tiene que cumplir un rol para lograr el objetivo de todos.