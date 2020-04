Hace apenas un mes, Carlos Travezaño se convirtió en el CEO de Siemens Perú. El ejecutivo que asume el cargo en una coyuntura complicada y retadora, se toma el tiempo para contar algunas experiencias que lo llevaron a su posición actual.

¿Qué fue lo primero que hizo como CEO?

En el día cero me presenté con todo el equipo. Les compartí un poco de mi historia, algunos hitos de mi carrera, cuáles han sido las emociones detrás de cada una de mis vivencias y decisiones que había tomado, sea pequeña o anecdótica.

¿Cuál fue una de las decisiones más importantes de su vida?

Siendo ingeniero industrial y con distinta experiencia, decidí entrar a una empresa del sector eléctrico, donde quizás la competencia iba a ser más fuerte por la profesión.

¿Fue arriesgado?

Sí. Fue salir de lo tradicional o lógico. Pero no fue una mala decisión porque ahora llevo 19 años en este sector.

Es competitivo...

Sí, mucho en ese momento. Con la experiencia te vuelves un poco más equilibrado. Aún así las ganas de competir están siempre allí, solo las vas modulando.

¿Cuándo empezó a ser así?

En los últimos años de colegio se hacen estas olimpiadas de matemática. Participaba en todas y seguía el ranking. Estaba en el top 5 y pendiente de cuándo iba a quedar primero.

¿Qué aprendió entonces?

Si uno quiere el mejor resultado, debe prepararse. Mi ultimo año fue en 1990. Gané el campeonato nacional. Fue un buen momento, no por querer ser primero, sino por esforzarme y lograrlo. Eso sería lo equivalente a meter el gol en una final de campeonato.

¿Le gusta el fútbol?

Sí. Y me gusta más jugarlo que verlo. Compito en Fútbol 11, en la categoría ‘mayores de 40 años’. Represento a mi club en el torneo de interclubes de Lima.

¿En qué posición juega?

Soy arquero. Es fascinante por la fortaleza psicológica y emocional que requiere el puesto. Debes ser más fuerte.

Por la responsabilidad...

Es una frase trillada, pero algunas veces eres el héroe y otras, el villano. Cometes un error en el último minuto y se pierde todo el esfuerzo del equipo.

¿No todas las posiciones corren la misma suerte?

No eres el carismático que hace el gol y por el que todo el mundo celebra. Incluso puede no importar si jugó mal todo el partido, porque al final metió el gol. Entonces, soy el que debe estar concentrado 90 minutos y no puede fallar.

Y como CEO supongo que tampoco se puede tapar todas...

Siempre hay cosas que uno quisiera haber hecho mejor. Puedo recordar proyectos específicos que tal vez no han salido como esperaba o decisiones que puede haber tomado y no lo hice en su momento.

¿Cuál fue uno de esos episodios complicados?

El que más me impactó fue un accidente fatal que tuvimos con uno de nuestros subcontratistas, hace más de 10 años. Todavía tengo el expediente de investigación en mi escritorio. Es parte del sector en el que trabajo, el riesgo.

¿Fue algo que no lo dejó dormir?

Por supuesto. Pero no es solo responsabilidad de una persona o de la alta gerencia. Todo un equipo tiene que aprender de estas cosas.

Regresando al fútbol, ¿es hincha de qué equipo?

Sobre todo de la selección. Voy a ver todos los partidos , incluso fui al último Mundial en Rusia.

¿Y a qué equipo de fútbol sigue a nivel local?

Soy hincha de Alianza Lima, el mejor equipo del Perú. Voy a los partidos cuando puedo y sigo toda la vivencia de ser hincha de un club popular. Voy a Matute, me tomo una cerveza en el puesto de la tía Margarita.

¿Es hincha hasta las últimas con­secuencias?

No soy el que pelea con la gente de la “U”. No me gusta el concepto de fanático porque sobrepasa límites como el respeto por el rival.

EL DATO

Referente. Travezaño es seguidor de Gianluigi Buffon, uno de los arqueros más conocidos. Comenta que le gustan aquellos deportistas que se comportan bien dentro y fuera de la cancha. Es que, para el CEO de Siemens, más importante que la competencia es la disciplina.