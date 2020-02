Diario La República (Colombia)

Ayer, en el Hard Rock Stadium de Miami se jugó la final de la temporada 2019 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en la que se enfrentarán los Kansas City Chiefs con los San Francisco 49ers.

Este evento conocido a nivel mundial por sus incomparables shows de medio tiempo tuvo este año la presencia de Jennifer López (JLo) y Shakira, quién se convirtió en la primera colombiana en presentarse en este escenario; uno de los más importantes de la industria. Además, para cerrar la cuota nacional, junto a JLo, bailaronlos artistas de una de las compañías de danza más importantes y tradicionales de Cali: Swing Latino. También estuvo el artista J Balvin, y cantará ‘Qué calor’ y ‘Mi gente’ con JLo y Bad Bunny.

Sobre las cifras, si bien la NFL no paga a las artistas por su presentación, sí cubre todos los gastos relacionados con el show, incluidos los viáticos y honorarios; un monto que podría llegar a los US$10 millones y el impacto es alto. En 2018 según FOX la demanda de canciones de Justin Timberlake aumentó 214% tras la presentación.

Shakira ofrecerá un show de 12 minutos en el que rendirá un homenaje a la cultura barranquillera usando máscaras representativas del Carnaval que fueron hechas por artesanos de Galapa en Atlántico.

Por otra parte, Luis Eduardo Hernández, director de Swing Latino , ha expresado a medios que la rutina que presentarán es “una mezcla entre lo caleño y un poco de lo que se vive en Los Ángeles. He tratado de que el estilo sea muy caleño, lo que se va a ver aquí es puro Cali”.

De igual forma, en las comidas, uno de los negocios más rentables de la final, estará presente el sello de calidad del aguacate hass local con 541 toneladas exportadas exclusivamente para el Super Bowl.

Cerca de US$ 4,600 millones se mueven por el consumo de bebidas y alimentos, siendo el aguacate uno de los productos más apetecidos en el mercado con una necesidad de 140.000 toneladas ; una cifra que se acompaña de los 1,400 millones de alitas de pollo que se venden en el evento.

La presentación de los colombianos sería vista por 75.000 personas en el estadio y otros 190 millones de espectadores remotos; además estaría presente en las más de 100 millones de interacciones en redes sociales que se generan a del evento y en especial, del show del medio tiempo.

Sobre el turismo en la ciudad el hospedaje ya está agotado y se estima que el sector recaudará más de US$ 500 millones por alojamientos, transportes y entradas a otros eventos.

La lucha por el título de campeones de la liga da tanto de qué hablar a nivel internacional porque además es uno de los eventos deportivos que más ingresos deja. Este año se estima que la suma alcance los US$ 17.200 millones, mientras que el año pasado se lograron US$ 14,800 millones. Cifras razonables teniendo en cuenta que había 77 espacios para anuncios publicitarios que se agotaron en noviembre, donde 30 segundos en pantalla costaban US$ 5.6 millones. Además, los derechos para transmisiones fueron de US$ 7,500 millones en Estados Unidos y US$ 250 millones a nivel internacional.

Los derechos de difusión

Uno de los montos por los que más factura la NFL en el Super Bowl son por publicidad y derechos y si bien la televisión nacional estadounidense es la que mayores niveles representa, han venido trabajando para posicionar la final en otros países como Inglaterra y Alemania, tanto así que los derechos internacionales pasaron de costar US$ 95 millones en 2015 a US$ 250 millones en 2019.