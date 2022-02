Ser un deportista de élite requiere más que talento y disciplina. Eso lo sabe el tablista Lucas Garrido Lecca, campeón nacional de longboard en el 2021 y puesto 11 en el World Surf League en el mismo año. “Este año quiero salir campeón latinoamericano y regresar a la primera división del tour mundial”, afirma el surfer.

Para ello, Garrido Lecca sostiene que al año se requiere un presupuesto aproximado que va entre los US$ 30 mil y US$ 40 mil. “Cada viaje no baja de US$ 4,000. Estamos hablando de competiciones en países como Australia, China, Japón, además de gastos por hospedaje, comida, entre otros”, comenta.

El atleta cuenta con el apoyo del IPD, que le sirve para pagar algunos viajes, comprar tablas y pagar entrenamientos. En cuanto a auspicios, dice que actualmente se encuentra en la búsqueda de ellos. Sin embargo, debido a la pandemia, es consciente de que la inversión de la empresa privada ha decrecido.

Influencers vs. deportistas

Pero también otros factores han hecho que las marcas miren hacia otro lado. “El auge de los influencers creó otra forma de hacer marketing y dejó mal parados a los deportistas. Nosotros queremos entrenar y competir, pero ahora también hay que hacer el trabajo del influenciador de redes sociales para ser atractivo para las marcas”, admite el deportista.

“Surf Place es el proyecto en paralelo del tablista, una tienda física y virtual, además de portal de noticias sobre todo lo relacionado a la tabla”.



“Las marcas pueden conseguir alguien de un millón de seguidores, pero un deportista tiene un estatus que se relaciona con los valores del deporte, que son la disciplina, la adrenalina, la preparación y la vida saludable”, indica.

De otro lado, las marcas de ropa de surf son las que siempre han estado involucradas con los atletas de este deporte. “Son las que tienen el beneficio más directo”, dice Garrido Lecca. En ese sentido, entre los años 2005 y 2010 cuenta que este tipo de compañías vivieron un auge debido a la moda de ese entonces, que sugería vestirse con outfits veraniegos. “Pero ahora la gente usa otro tipo de moda. Todo eso se perjudicó de alguna manera a los tablistas”, detalla.