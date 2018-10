Los secretos de CAA, la agencia deportiva más rica del mundo

Desde hace seis años, la Creative Artists Agency (CAA) lidera la lista de agencias deportivas más rentables del mundo, según el ranking de Forbes.

Todo comenzó en 1975, cuando Michael Ovitz y Ronald Meyer, cofundadores de la CAA, representaban a los artistas más grandes de Hollywood como Meryl Streep, Morgan Freeman y Robert De Niro. Y, actualmente, dentro de su portafolio se encuentran músicos como Beyoncé, Bon Jovi o el grupo AC/DC, entre otros artistas.

Recién en el 2006, se creó el área de CAA Sports, por su actual presidente Richard Lovett, quien asumió el mando repentinamente en la década del noventa, después que sus fundadores dejaran la agencia para trabajar en Disney y NBCUniversal.

Cuestión de números

El primer puesto de CAA está muy bien asegurado, ya que ganan por más del doble de patrimonio, a su próximo competidor, Wasserman.

Su patrimonio es de US$ 9,300 millones.

Talento joven

El último contrato de la CAA en el mundo del fútbol fue con el mediocampista inglés Dele Alli, de 21 años. Se unió a finales del año pasado y la agencia es “representante comercial y de patrocinio”, trabajando de la mano con su manager y hermano adoptivo, Harry Hickford, señala La Vanguardia.

Además, tiene acuerdos exclusivos con el cinco veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo; el técnico del Manchester United, José Mourihno; el capitán de la selección colombiana, James Rodríguez, y al tenista Milos Raonic, que ocupó el tercer puesto en la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) en el 2016.

Contratos millonarios

Pese a su relación con la música, el arte y el fútbol, se estima que las mayores ganancias de la compañía provienen de otros deportes como el fútbol americano, con US$ 4,100 millones; básquet, con US$ 2,300 millones; hockey, US$ 1,900 millones, y béisbol, con US$ 1,000 millones.

“Desde el año pasado, la agencia registró un aumento de US$ 30 millones en el área deportiva. Esto representa el 10% del total de las ganancias”.

Es por esto que esta oficina tiene los contratos más valiosos del mundo deportivo, lo que justifica su primer lugar en el ranking.

Los jugadores Robinson Cano, ganador de dos Guantes de Oro en el 2010 y 2012 (béisbol) y Karl Anthony Towns, quien fue nombrado para representar a su país, República Dominicana, en la selección de básquet con tan solo 16 años, son solo algunos de los beneficiados.

Cano firmó con los Marineros de Seattle por US$ 240 millones. Antes de entrar a la CAA, era representado por Scott Boras, el agente deportivo número 1, según Forbes. Para el año 2013, el jugador lo despide para contratar a sus correpresentantes Roc Nation Sports y la CAA hasta hoy.

Por otro lado, el jugador de fútbol americano, Matt Ryan, llevó a su equipo Atlanta Falcons’ a participar del Súper Bowl del año pasado. Él pactó fue por US$150 millones. El contrato se demoró en negociar casi 12 horas, tiempo récord, para llevarlo a ser el jugador mejor pagado de la NFL, según el portal The Atlanta Journal-Constitution.