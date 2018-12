Rodrigo Moraga: “El 80% de las cosas que puedes cambiar proviene de ti”

Los líderes también tienen miedo, pero parte de su éxito se debe a que lo enfrentan. A Rodrigo Moraga le tocó luchar contra uno de ellos en su primer trabajo. De camisa y corbata, vendía seguros de vida a griferos con un primo. “Cuando ofreces seguros, vendes la posibilidad de que algo salga mal”. El hoy brand manager de Peugeot ahonda sobre su experiencia y el aprendizaje obtenido a partir de la gestión de equipos.

¿Qué miedo considera que venció en su primer empleo?

Conocer gente sin ninguna invitación. Pides permiso al jefe para hablar con los trabajadores, luego tienes que ganar su confianza, y enfrentar el rechazo, que es el mayor miedo de un vendedor.

¿Le gustó la experiencia?

Se reían de nosotros. Como salíamos con traje, nos decían “mormones”. Ahora no quiero usar corbata.

Se confiesa un amante del orden...

Sí. En mi oficina, nunca encuentras papeles. No dejo nada para el día siguiente. A las 8 a.m. ya estoy listo para salir corriendo a trabajar como Usain Bolt.

¿Cómo aprendió a ser ordenado?

Mi madre me lo enseñó. Tiene cultura alemana y chilena. La primera le hace ser muy rigurosa y estricta con mi hermano y conmigo. Desde pequeños, tuvimos tareas en la casa. Aún conservo la mía como afición: cocinar los domingos. Ahora no dejo cocinar a nadie.

¿Por qué le gusta la cocina?

Es como un desafío, hago un plato y tiro otro. Lo malo es que mis platos no se repiten nunca porque cocino sin receta, mezclo lo que me provoca en ese momento.

¿Y lo bueno?

Que me quedan bien. Pero si salen mal, soy el primero en decirlo, no lo sirvo. Con los errores se aprende.

Entonces, ¿también es autocrítico?

Siempre pongo mucha presión sobre mí para lograr lo mejor. Más que enfocarte en mirar al otro, el 80% de cosas que puedes cambiar proviene de ti.

¿Cuál es la crítica más difícil de asimilar que ha recibido?

Me preguntaron por qué no sabía un dato muy obvio que yo debía conocer. Me remeció bastante y pensé: “De nuevo no me van a pillar por ese lado”. Ahora, si no sé algo, estudio como ratón de biblioteca.

¿Conviene siempre decir la verdad?

Lo que más le gustó a mi jefe fue que yo lo admitiese, aunque pude haber inventado cualquier cosa.

¿Es difícil dirigir al equipo?

Uno aprende al caerse, aunque hay que tratar de hacerlo lo menos posible. La creatividad es muy difícil de tener hoy en un equipo. Por eso, creo que las mayores creaciones vienen de copias.

¿A quién imita en su forma de liderar?

Sigo a personas como Elon Musk. Él tiene una política en las reuniones: si un miembro del equipo no habla, le pide retirarse. Y yo desde el primer día se lo dije a mi equipo.

¿Cuáles son sus hobbies?

He prometido no perder uno: jugar videojuegos. Los viernes tengo tres horas libres y juego con algunos compañeros de oficina en red y mi esposa. Ella me gana.

Y dedica tiempo a la música...

Intento tocar batería y soy autodidacta en el piano. Me acabo de comprar un saxofón y creo que me van a botar del edificio (ríe). Los fines de semana hago descenso en bicicleta. Me encanta, aunque me caigo normalmente.

¿Qué le ha enseñado todo eso?

A decir: “Me da lo mismo, lo quiero hacer”. La creatividad es permitirte y no cuestionarte. Al final, la mayoría de cosas salen bien.