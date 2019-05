El Real Madrid es la marca futbolística más valiosa en el primer trimestre de 2019

Aunque al Real Madrid no le ha ido muy bien en el plano futbolístico durante esta temporada, en el económico acaba de anotar un gol.



BrandFinance, la consultora de valoración de negocios, publicó su informe anual sobre el mercado del fútbol, en el que una de las mayores novedades es que el club está a la cabeza del ranking de los equipos con mayor valor, pues desplazó al Manchester United a la segunda posición. La marca de fútbol española también ocupó el primer lugar como la más fuerte, lo que la consolida como el club más exitoso del fútbol europeo en la historia del ranking, según la publicación.

El estadio oficial de este equipo, el Santiago Bernabéu, ya había sido catalogado como el número uno entre los 50 mejores del mundo, de acuerdo con el ráting de calificación de desempeño de espacios de BuroHappold.



Además de que el Manchester United perdió el primer lugar entre los equipos más valiosos, ocupó la cuarta posición entre las más marcas fuertes, por debajo del Fútbol Club Barcelona y el Bayern Munich.



Otros oncenos británicos, como el Liverpool y el Tottenham están mejorando cada vez más su desempeño en el informe. Ambos clubes incrementaron el valor de sus marcas en 20%, el tercer aumento porcentual más alto entre los clubes que hacen parte del ranking, solo por debajo del Real Madrid y del Paris Saint Germain.



No es coincidencia que en el ranking se ubiquen tantos clubes ingleses si se tiene en cuenta que la Premier League es la más valiosa. Esta marca está avaluada en US$ 9,694 millones. Aunque no ocupa el primer lugar en jugadores estrella o nivel de competición, sí muestra una relación directa con los clubes de más rápido crecimiento. Además, tuvo las ganancias más altas por transmisiones televisivas: US$ 3.24 millones.



Le siguen LaLiga de España y la Bundesliga de Alemania. La primera es reconocida por ser la que más jugadores estrella reúne en las canchas. En la cuarta y quinta posición se ubican la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia.