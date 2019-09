El éxito deportivo de Rafael Nadal se sigue traduciendo en poderío económico. Con 19 títulos de Grand Slam, es el tenista entre la gira ATP y la WTA que más dinero ha ganado este año y gracias a sus éxitos en las pistas desde que se hizo profesional en el 2001 ya suma US$ 115.1 millones.

De acuerdo con una proyección realizada con El Economista con cifras de Forbes y la ATP, el español terminará el año facturando unos 38 millones de dólares por sus contratos comerciales y lo que obtiene por medio de los prize money en los torneos durante el 2019.

Para concluir la temporada de la ATP se disputarán todavía 15 torneos, siendo el más importante el torneo de maestros que se realizará en Londres, con los ocho mejores jugadores del año a partir del 11 de noviembre, pero no tiene la jerarquía de Grand Slam, de los que Rafael logró dos en 2019: Roland Garros y el US Open. Además, Nadal se ha convertido en una marca para las empresas. Actualmente tiene acuerdos comerciales con Babolat, Tommy Hilfiger, Kia Motors, Nike y Telefónica y sus contratos le dejan unos US$ 26 millones anuales según reportó hace unos meses Forbes en su ranking de los atletas más ricos del mundo donde ocupa el sitio 37.

Sus propiedades y lujos

A mediados de agosto se anunció que Nadal adquirió por 5 millones de euros el catamarán 80 Sunreef Power. El nuevo yate tiene 23.6 metros de largo con capacidad hasta para 12 personas más la tripulación.

Entre otros está un reloj Richard Mille valuado en 725,000 dólares que mostró recientemente en el Abierto de Francia, que por cierto ganó.

Además tiene una bicicleta eléctrica Gocycle de 4,500 dólares.

Pero la joya de su corona son sus dos mansiones: una en Mallorca y otra en República Dominicana que entre ambas están valuadas en 3.5 millones de dólares. Además el español participa en varias campañas filantrópicas y ha creado diferentes academias de tenis en el mundo, como la que tiene en Isla Mujeres, en México.

Diario El Economista (España) /Red Iberoamericana de Diarios Económicos (RIPE)