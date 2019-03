¿Quiénes son los empresarios más ricos de las franquicias deportivas?

Año tras años, los empresarios del deporte ocupan posiciones importantes entre las personas más ricas del mundo según el conocido ranking que elabora la revista Forbes. Y aunque la industria del deporte no es de las que generan más ganancias en el top, los empresarios del ámbito deportivo destacan por poseer diversos equipos de distintos deportes.

El hombre más poderoso

En el 2018, magnate Stan Kroenke se hizo del 100% de las acciones del equipo inglés de fútbol Arsenal. (Foto: ChatsSports) En el 2018, magnate Stan Kroenke se hizo del 100% de las acciones del equipo inglés de fútbol Arsenal. (Foto: ChatsSports)

Stanley Kroenke ocupa el primer lugar con una fortuna de US$ 8,700 millones de dólares. Kroenke no es solo el hombre más poderoso del deporte, sino que posee la mayor cantidad de clubes en el mundo: el magnate es propietario de los equipos de de St. Louis Rams (NFL), Denver Nuggets (NBA), Colorado Avalanche (NHL) y Colorado Rapids (MLS) y del equipo Arsenal Club de Fútbol en el Reino Unido.

El magnate inmobilario y deportivo se hizo del 100% de las acciones del club Arsenal en agosto de 2018, luego de adquirir todas las acciones al propietario minoritario Alisher Usmanov. Según la revista Forbes, el equipo fue valorado en US$ 2,300 millones.

Kroenke también está casado con la heredera de Walmart, Ann Walton-Kroenke.

Petróleo, arte y NFL

La adquisición más valiosa de Jerry Jones es la del equipo de NFL los Dallas Cowboys que compró por US$ 150 millones en 1989 según Forbes La adquisición más valiosa de Jerry Jones es la del equipo de NFL los Dallas Cowboys que compró por US$ 150 millones en 1989 según Forbes

El segundo lugar lo ocupa el empresario y exjugador de fútbol americano Jerry Jones, quien ostenta una fortuna de US$ 7,000 millones.

Su adquisición más valiosa es la del equipo de NFL los Dallas Cowboys que compró por US$ 150 millones en 1989 según Forbes. Actualmente, el equipo vale US$ 5,000 millones. Hace 30 años, cuando Jones lo compró, invirtió US$ 140 millones.

Este 2019, Jones cumple 30 años como dueño y gerente general de los Dallas Cowboys y no solo es una de las personas más poderosas e influentes del deporte—ganó tres Super Bowls en sus primeras siete temporadas como propietario–, sino que además se ha hecho de un nombre por sus inversiones en perforaciones de petróleo, proyectos inmobiliarios y residencias.

Además de ser duelo de “los Vaqueros”, Jones es un coleccionista ávido de arte. Su colección personal contiene pinturas de Picasso, Renoir y Matisse.

Envuelto en escándalos

Robert Kraft ocupó la atención de los medios cuando en febrero fue arrestado por estar supuestamente vinculado a una red de prostitución. (Foto: Patriots.com) Robert Kraft ocupó la atención de los medios cuando en febrero fue arrestado por estar supuestamente vinculado a una red de prostitución. (Foto: Patriots.com)

Tan solo semanas después de que su equipo, los Patriots, ganaran su sexto Super Bowl, su propietario Robert Kraft ocupó la atención de todos los medios al ser arrestado en Florida en medio de un gran operativo de prostitución. Tal fue el revuelo entre los empresarios y figuras políticas, que hasta el mismo presidente de Estados Unidos Donald Trump lo defendió y proclamó su inocencia.

Pese a la acusación a la red de prostitución y a que su portavoz negara la acusación, Kraft sigue siendo uno de los empresarios más poderosos en los negocios de deporte.

Según Forbes, Kraft compró los New England Patriots por US$ 172 millones en 1994. Actualmente el equipo está valorizado en US$ 3,700 millones y el magnate ostenta una fortuna de US$ 6,600 millones. Además, su imperio deportivo incluye el club MLS de New England Revolution.

Blank, el dueño de Atlanta

Llevó fútbol profesional a Atlanta con su equipo de la Major League Soccer Atlanta United FC, que comenzó a jugar en marzo de 2017. (Foto: Dirty South Soccer) Llevó fútbol profesional a Atlanta con su equipo de la Major League Soccer Atlanta United FC, que comenzó a jugar en marzo de 2017. (Foto: Dirty South Soccer)

El propietario del equipo Atlanta United ocupa el cuarto lugar entre los empresarios de franquicias deportivas. Arthur Blank incursionó en los negocios deportivos al cofundar el equipo Home Depot en 1978, equipo con el cual se hizo millonario.

Sin embargo, ganaría reconocimiento en el 2002, cuando compró los Atlanta Falcons de la NFL por US$ 545 millones. Hoy el equipo de fútbol americano está valorizado en US$ 2,100 millones. Hoy es conocido por su exitoso liderazgo en el equipo Atlanto United FC, uno de los mejores equipos de la Major League Soccer (MLS). Actualmente, Blank tiene una fortuna que se estima en US$ 4,700 millones.

Cabe resaltar, que los dos equipos de Blanks se mudaron al estadio Mecedes-Benz en la ciudad de Atlanta en el 2017, donde hace unos meses fue el último Super Bowl. El estadio está valorizado en US$ 1,500 millones de dólares.