Cabe recordar que Pelo inició como cantante de rock, country y trova, pero luego descubrió en la música andina un negocio rentable que lo sostiene hasta ahora. “Al inicio consideraba que mi voz era muy delicada para este género, pero pasa el tiempo y me doy cuenta de que los promotores empiezan a llamarme cada vez más para los shows. Inicialmente tenía dos temas y rellenaba los conciertos con covers, pero luego mis temas empiezan a convertirse en hits”, recuerda el compositor y arreglista.

“Así fui subiendo mis precios e igualándolos a los de bandas ícono del mismo género. Además, cuando eres cantautor, tienes un mejor negocio porque recibes regalías”, apunta D’Ambrosio.

Regalías y plataformas

Y es cierto. Según el compositor, el haber formalizado su carrera lo ha ayudado a obtener más ingresos por sus canciones. O, como él prefiere decir, a que “gotee”. “Por ejemplo, ‘Lejos de ti’ tiene cerca de 500 versiones grabadas. No puedo perseguir a los 500 artistas para que me digan que la cantarán en su repertorio, pero sí puedo hacerlo con 200.

Entonces, cuando Apdayc cobra, ese dinero gotea de varios lados. Soy un autor que cuida su obra y tengo un equipo que se encarga de eso. No me acuesto a esperar a que me traigan las regalías. Para ganar hay que invertir”, detalla (ver en corto).

Asimismo, D’Ambrosio sostiene que lo digital ha ayudado mucho en su carrera, sobre todo durante la pandemia.

Como ejemplo pone la misma canción. Cuando el artista formalizó su canal de YouTube, se dio cuenta de que otra persona estaba monetizando con su tema. “Un tipo había colgado el video que había producido y ya tenía 56 millones de vistas. No me quedó otra que bajarme ese canal y empezar desde cero para poder disfrutar de mi obra y poder cobrar por el video”, cuenta.

Un fenómeno popular

D’Ambrosio dice que la música andina tiene un público cautivo y diverso a lo largo y ancho del Perú. “Es un género que puede tocarse en una cancha de tierra como en el Gran Teatro Nacional. Además, son canciones con 30 o 40 años y no pasan de moda. Hay jovencitos que las bailan en sus fiestas de 15 y 18 años”, señala.

Este fenómeno, argumenta, se ha podido dar gracias al Internet, pues ni la radio, ni la televisión, con un par de excepciones, según D’Ambrosio, le han dado espacio. “Nosotros hemos tenido que invertir en radio informales o piratas para que pasen nuestra música”.

Asimismo, D’Ambrosio dice que antes de la pandemia realizaba alrededor de 10 shows al mes y que esta cifra podría incrementar si se incluían conciertos internacionales en Ecuador, Bolivia y Argentina, llegando a 15 o 16.

Ranking. Cabe anotar que “Pelo” D’Ambrosio es también vicepresidente de Apdayc. Como músico, ha ocupado el segundo puesto en la lista Apdayc 150, que lo ha llevado hasta el segundo lugar con mayor cantidad de sencillos. “He llegado hasta ese lugar por mi vehemencia”, dice el compositor. “No he podido llegar al primero, porque ahí está Estanis Mogollón, que tiene 36 éxitos y es un tipo invencible”, bromea.