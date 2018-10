En el país con la mejor afición del mundo, al 31.2% no le interesa el fútbol

La hazaña de la selección peruana de fútbol al clasificar al Mundial nos mostró que el peruano puede ser un incondicional hincha del fútbol. El premio Fifa The Best concedido a la afición nacional que fue a Rusia, lo confirmó a nivel internacional. Sin embargo, el fervor mostrado por 40,000 compatriotas en las calles rusas no se replica en el torneo local.

Esto según la encuesta Pulso Perú sobre la afición a los equipos del torneo local. Y es que, de los consultados, un 31.2% no alienta a ninguno o simplemente no le interesa este deporte.

E incluso, quienes se declaran no ser hinchas de ningún club superan en cantidad a los seguidores de Alianza Lima , el más popular entre los consultados, con un 25.7%.

Extremos opuestos

Juan Villoro, ensayista mexicano, sostiene que “elegir un equipo es una forma de elegir cómo transcurren los domingos”. En el área contraria, está Jorge Luis Borges, escritor argentino al que nunca le gustó el fútbol y para quien este deporte “es popular porque la estupidez es popular”.

Del total de peruanos que prefieren hacer cualquier cosa antes que mirar un partido, el 43.1% son mujeres y el 19.3% son hombres. Es decir, el desinterés femenino hacia esta práctica es poco más del doble que el de los varones.

En cuestión de nivel socioeconómico, el E es el segmento que es más indiferente por el balompié, con 38%.

Le sigue de cerca la zona rural, con un 34% de desinteresados. Después viene el D, con un 31.1%, y finalmente, los NSE A/B y C, con 29.7% y 26.4%, respectivamente.

Por regiones y edades

Otro dato relevante en la encuesta es saber de qué parte del Perú provienen las personas que no desean saber nada del ‘deporte rey’.

Un 41.7% de ellas es del Oriente del Perú, siendo el porcentaje más alto entre todas las zonas.

Entretanto, el centro también es reacio a seguir o alentar a cualquier club de fútbol. Ellos conforman más de la tercera parte.

De otro lado, parte de la zona costera del territorio nacional es la que concentra una considerable desgana frente a este juego. Al menos, el 30% de encuestados que respondieron que no les gusta el fútbol son de Lima y Callao, mientras que 31.4% pertenece al norte del país.

Finalmente, el sur está por debajo de las demás zonas, con un 26.4% que no alienta a ninguna escuadra.

En relación a las edades, los números son similares. La apatía por el fútbol crece ligeramente conforme los años.

El 29.8% de consultados que no son hinchas tienen entre 18 y 24 años. Al otro extremo, el 32.1% está conformado por adultos entre los 55 y 70 años.