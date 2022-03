Si bien desde años atrás se habla de una brecha de género en la entrega de galardones de los premios Óscar, esta todavía persiste en su edición 94 que se llevará a cabo esta noche.

El portal Statista señala que Jane Campion, directora de El poder del perro (The Power of the Dog), es la gran favorita para alzarse este domingo con el Oscar a la mejor dirección.

La neozelandesa se disputa el galardón con cuatro hombres: Steven Spielberg (West Side Story), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Kenneth Branagh (Belfast) y Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car).

En 1994, Campion consiguió ser la segunda mujer en la historia de los Oscar en ser nominada a Mejor dirección tras Lina Wertmüller, pero sería Kathryn Bigelow la primera en llevarse la estatuilla por En tierra hostil (2009).

El año pasado, Chloé Zaoe se convirtió en la segunda en lograrlo, por Nomadland. En total, solo siete mujeres han sido nominadas en esta categoría en toda la historia de los premios más prestigiosos del cine internacional.

Por categorías

De acuerdo a un estudio realizado por la organización Women’s Media Center, de los 205 nominados en 2022 en las categorías no actorales —excluyendo la de Mejor película internacional—, solo 55 (el 27%) son mujeres, mientras que 150 (el 73%) son hombres.

Se trata de la tasa más baja de representación femenina en las 18 categorías no condicionadas por el género analizadas en tres años y un retroceso respecto a los modestos avances registrados en las dos ediciones anteriores (en 2021 la proporción de mujeres nominadas fue del 32%, y del 30% en 2020). El informe señala que este retroceso es “especialmente decepcionante teniendo en cuenta el esfuerzo de toda la industria para hacer cambios desde que los movimientos #MeToo/Time’s Up ganaron prominencia en 2017-2018″.

Donde sí ha habido mejoras para las mujeres este año en comparación con el anterior, según el estudio, es en las categorías de Mejor guión adaptado, fotografía, banda sonora, canción original y película de animación. Sin embargo, en otras 12 categorías, la representación femenina disminuyó de 2021 a 2022. Mientras que 16 de las 18 categorías analizadas cuentan con al menos una nominada, ninguna mujer es candidata este año en Mejores efectos visuales y, por primera vez desde 2016, en Mejor guión original.

Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer presentarán la gala de este año. Será la primera vez desde 1977 que varias mujeres presentan una ceremonia de los Oscar.