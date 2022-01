A pesar de la polémica, todo va quedando listo para el inicio del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia.

Mientras que Novak Djokovic fue liberado del centro de retención donde estaba recluido y queda a la espera de su participación (ver nota vinculada), las estrellas del tenis mundial se preparan para comenzar a jugar desde el 17 al 30 de enero en el complejo deportivo situado en Melbourne Park.

Pérdida y recuperación

Según el reporte anual de Tenis Australia, el organizador del Grand Slam, la pandemia del coronavirus ha generado pérdidas netas por más de US$ 100 millones en los últimos 15 meses, entre julio del 2020 y setiembre de este año.

De acuerdo al mismo documento, no solo las reservas de más de US$ 80 millones que la organización tenía han sido gastadas para mitigar la crisis, sino también se ha procedido a pedir préstamos por US$ 40 millones para la realización del torneo actual.

Por ello, los organizadores esperan que el campeonato se desarrolle de forma casi normal, con un 100% de aforo permitido. En el 2020, la última vez que se disputó este torneo con la totalidad del público, el evento atrajo a 820 mil espectadores.

Australia espera ver nuevamente algunos estadios como el Rod Laver Arena (14,820 espectadores), el John Cain Arena (10,500 personas), la Margaret Court Arena (7,500 seguidores) en plenitud.

Las entradas para el evento todavía siguen a la venta y quedan algunas disponibles. Por ejemplo, para ver la final del torneo el precio por un ticket empieza desde los S/ 1,249 en la zona más alta y lateral de la cancha. En la zona del medio y también, los boletos disponibles tienen un precio de S/ 6,257.

Premios

Los premios que entregará el Abierto de Australia han incrementado este año. En total, se repartirán US$ 53.8 millones, cifra que representa un aumento de US$ 4.5 millones con respecto al año pasado.

El ganador y ganadora del torneo se llevará US$ 3.15 millones en el total acumulado, mientras que el finalista o segundo lugar engrosará su cuenta bancaria con la mitad, US$ 1.58 millones.

De esa forma, el Australian Open es, entre los cuatro Grand Slam, el que más dinero distribuye a sus deportistas. Le sigue el US Open, con premios de US$ 49.5 millones en su última edición y luego vienen Wimbledon (US$ 48 millones) y Roland Garros (US$ 42.3 millones).

Sponsors

El sponsor principal del Abierto de Australia es la marca de automóviles Kia, que suma 21 años de contrato con el evento. Esta vez, además, la compañía tendrá su propio estadio en Melbourne Park, el Kia Arena, con capacidad para 5,000 personas. Asimismo, brindará una flota de 130 vehículos para los participantes y 10 coches eléctricos.

La segunda categoría en importancia de sponsors está compuesta por la marca de relojes Rolex, la aerolínea Emirates y Luzhou Laojiao, una marca de alcohol fino de China.

Djokovic queda a la espera

Un juez revocó el lunes la anulación del visado de Novak Djokovic por parte de las autoridades australianas y ordenó su salida del centro de retención para migrantes.

Pero a una semana del inicio del primer gran torneo del año, Christopher Tran, uno de los abogados que defienden los intereses del Gobierno australiano, advirtió que el Ejecutivo puede aún expulsar a la estrella del tenis, lo que conllevaría además la prohibición de entrar en ese país por un periodo de tres años.

El juez Anthony Kelly decidió además que los gastos judiciales del tenista de 34 años le sean reembolsados, por lo que será finalmente el contribuyente australiano el que tenga que pagarlos.

“Quiero quedarme e intentar participar”, escribió Djokovic en su cuenta de Twitter.