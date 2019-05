Nueva ley de cine: un primer plano del lado económico de la norma

El pleno del Congreso aprobó ayer, en primera votación, el texto sustitutorio del proyecto de la nueva ley del cine y el audiovisual.



La iniciativa aprobada difiere, en parte, del dictamen de octubre pasado, que contemplaba un régimen de aportes con incentivos fiscales para la promoción de la actividad cinematográfica. Ahora este pasó a denominarse “donaciones”.

En detalle

El anterior dictamen establecía que las personas naturales y/o jurídicas que aporten a proyectos cinematográficos podían deducir como gasto el 100% de lo aportado para determinar su renta neta imponible. Aunque el monto a deducir no podía superar el 20% del Impuesto a la Renta que correspondería al año fiscal del aporte.

El texto sustitutorio final altera esta figura utilizando el término “donaciones”. Bajo este esquema, personas naturales y/o jurídicas que efectúen donaciones a proyectos de cine pueden deducir como gasto para la determinación del Impuesto a la Renta hasta el 10% de la renta neta de tercera categoría o hasta el 10% de la suma de la renta neta de trabajo y la renta de fuente extranjera.

Comparativa

Así, según el texto aprobado, si una empresa con renta neta imponible de US$ 50,000 aportara US$ 8,000 a un proyecto cinematográfico podría deducir como gasto hasta US$ 5,000 (10% de la renta neta imponible), con lo cual le correspondería pagar impuestos sobre los US$ 3,000 restantes.

No obstante, si empleáramos el mismo ejemplo en el caso del dictamen anterior, el beneficio de ley ascendería a US$ 3,000 (20% del Impuesto a la Renta de los US$ 50,000 citados), con lo cual a la empresa le correspondería pagar impuestos sobre los US$ 5,000 restantes.

Sin embargo, podría haber tenido varios años por delante para deducir la totalidad de lo invertido sin limitarse a hacerlo en el año en que aportó a un proyecto, según Walker Villanueva, abogado tributarista de PPU Legal.

¿Aporte extranjero?

La norma aprobada retiró los beneficios fiscales para las personas y empresas extranjeras que aporten a proyectos de cine.



En el dictamen pasado ( Gestión 06.05.2019) se indica que estas podrían haberse beneficiado con un crédito fiscal del 20% de todos los gastos realizados, a condición de que hubieran contratado con sociedades peruanas de servicios cinematográficos.

Expectativas

Por otra parte, el congresista Francesco Petrozzi, ex titular de la Comisión de Cultura del Congreso, resaltó que, por primera vez en la historia del cine, se hayan fijado “donaciones” a favor de proyectos cinematográficos y se considere, a su vez, al cine regional.



Pues recordó que hasta el momento el cine hecho fuera de Lima ha “tenido cero oportunidades”.

Una legislación a la altura Salvador del Solar

Presidente del Consejo de Ministros

Exministro de Cultura

Director de cine y actor Es importante decir que se trata de un proceso largo. Los principales países utilizan al cine como una herramienta. El cine de cada país es una ventana para que se conozca su geografía, su moda, idiosincrasia, su música, cultura, sus valores y sueños. Es muy importante que nuestro Congreso haya dado una primera votación, pues los países de la región nos llevan una ventaja considerable, y nosotros, como el país que somos, con la cultura que poseemos, necesitamos tener las herramientas y que la legislación cinematográfica esté a la altura.

El Dato

Luz verde . Según Francesco Petrozzi, se espera que el proyecto entre en segunda votación en el pleno del Congreso la siguiente semana para que luego sea reglamentado. “Esperamos que en dos semanas (la iniciativa tenga luz verde)”, puntualizó.