Nostalgia de los 80 y 90: ¿un ritmo rentable o cada vez menos certero?

No hay fórmulas inequívocas en la industria de la música. Pero son los artistas que brillaron en los 80 y 90 los que siguen invadiendo de alguna manera la cartelera de conciertos locales.

Laura Pausini y Roberto Carlos se cuentan entre los cantantes que recientemente han subido a los escenarios para deleitar a miles de fanáticos. Y la lista continúa. En rock, Lenny Kravitz, quien saltó a la fama hace poco más de dos décadas, se anuncia como uno de los shows más prometedores que congregarán a otros nostálgicos musicales.

Bajo este contexto, ¿qué tan arraigada es aún nuestra cultura ochentera y noventera?

El factor masivo



Para César Ramos, gerente general de Inmortal Producciones, son diversas las razones por las que aún existe un público ávido de ver a artistas de hace 20 o 30 años.

“Tal vez, se deba a que las radios que tenemos pasan siempre las mismas canciones de la década del 80 y 90”. Añade, que en el caso del rock, el oyente está más familiarizado con esa época que con la actual.

Cita festivales como “Vivo x el Rock”, que ha reunido a 45,000 personas en las ocasiones en las que se han presentado bandas como Limp Bizkit y Korn.

Si se trata de regresar unos años más en el tiempo, Ramos comenta que cuando grupos como Hombres G o Duncan Dhu llegaban a Lima, además del público fidelizado mayor de 35 años que acudía a verlos, se sumaban los millennials.

El ejecutivo detrás del próximo show de Lenny Kravitz indica que la respuesta del público tampoco ha defraudado y que si bien faltan cuatro meses para su arribo, se ha logrado colocar casi la mitad de tickets del total (20,000).

Cambio generacional



“Hace unos cinco años, los artistas de los 80 o 90 la rompían, pero creo que los ejércitos modernos (de melómanos) ya están levantando la mano”, sostiene Coqui Fernández, director de Move Concerts en Perú. “Nuestra Lima, básicamente ochentera o noventera, donde la radio sigue siendo nostálgica, ahora es también millennial”.

Precisa así que para que un artista de antaño funcione debe ser “fulgurante, haber dejado huella”. Roberto Carlos -acota- es una muestra de esto: en un espectáculo reciente convocó unas 10,000 personas, cifra que mantiene cada vez que pisa suelo peruano.

Pero Fernández hace énfasis en la renovación de la escena, algo que ha observado a raíz de que Move Concerts anunciara la visita de Arctic Monkeys para el 26 de marzo.

“Los Arctic por primera vez están demostrando que Lima no solamente es nostálgica. Me ha sorprendido”. Indica que, aunque “la música indie o la más escuchada por millennials” llevaba unos 1,500 (The Drums), 4,000 (Tame Impala) o como máximo 6,000 asistentes (Arcade Fire), el show de la banda liderada por Alex Turner supondría un salto significativo.

Esto ante la expectativa que está despertando la venta de entradas (ver el dato).

Eso sí, el director de Move subraya que hay excepciones. “Los artistas de pop llevan muchas personas (la primera vez), pero cuando vuelven convocan la mitad”. La moda en este género es muy sensible, puntualiza.