“Todos fuimos niños y nos comunicamos de forma muy parecida”

Amparo Serrano, quien prefiere ser llamada Amparín, es la creadora de los llamados Ksi-Meritos, pequeños juguetes, que representan a neonatos.

Ellos son solo una muestra de su creatividad que la ha llevado a formar la marca Distroller, que cuenta con 2,500 líneas de productos inspirados en la identidad mexicana.

La diseñadora recuerda que cuando era pequeña sus muñecos favoritos eran un peluche de Snoopy y El Hombre Nuclear. Desde aquella época brotaba su vena creadora. Arrancó haciendo caricaturas y personajes, muchos de ellos inspirados en personas que veía o amigos del mundo real.

“Yury Gagarín fue la primera muñeca que cree. No era muy agraciada pero estaba orgullosa de ella. No tenía idea que era el apellido de un famoso astronauta hasta mucho después”, refiere.

También hacía muñecas de trapo, las primeras eran muy parecidas a Chamoy y a Mole, muñecos que hoy tienen su marca.

Serrano subraya que sigue su instinto y el impulso creativo que no puede detener para elaborar personajes que viven en su mente.

“Lo único que hago es darle vida a estos personajes que hablan por sí mismos”. Inmediatamente, la diseñadora añade que siempre opera sobre la base de los 10 mandamientos de la creación.

¿Y cuáles son?

No copiarás, te inspirarás, soñarás, te atreverás, tropezarás, te levantarás, retomarás, darás vida, compartirás, innovarás o morirás.

¿Juega con sus juguetes?

Más que jugar con ellos, soy una coleccionista nata. Colecciono todo tipo de muñecas y juguetes desde que era niña.

¿Cuál es su preferido?

Es muy difícil poder escoger entre mis creaciones, pues cada una es especial para mí y han sido inspiradas incluso en experiencias propias. Considero a todos mis personajes como mis hijos.

¿Cómo prueba sus juguetes, se rodea de niños?

En realidad, no los pruebo con niños. Tengo un top secret: en mi ser ya hay mucho “niño interior”. Lo que hago es escucharlo.

¿Cómo se sabe qué puede gustar a los pequeños y qué no?

No se sabe y, en realidad, eso no es lo importante.

¿Qué es lo importante?

Lo importante es crear y atreverse a innovar, sino acabarás por hacer lo mismo que los demás. Hay que ir un paso adelante.

Una empresa no es un juego, ¿usted diría que la maneja de manera lúdica?

Directamente no la manejo. Creo que de las mejores decisiones que he tomado es rodearme de profesionales que tienen toda la experiencia para manejar una empresa. Mi campo es lo creativo, eso es lo que hago diariamente junto a mi equipo.

¿Qué tan diferente es vender juguetes en un país y en otro?

Pues sí y no. Por un lado, cada país tiene sus propias costumbres, su cultura, su idioma y sus modismos; pero por otro lado, siento que todos estamos superconectados.

¿En realidad somos más parecidos de lo que creemos?

En lo primitivo todos sentimos, fuimos niños, vivimos y nos comunicamos de forma parecida, sin importar el lugar del globo terráqueo donde estemos.

¿Qué características indispensables deben tener sus colaboradores?

Para mí es básico que amen su trabajo y compartan una pasión por lo que hacemos diariamente. Deben tener pasión por el diseño, la creatividad y la imaginación.

¿Algo más?

En mi equipo lo último que interesa es el CV, lo que cuenta es el talento con un toque de locura, nobleza y muchas ganas de trabajar.

¿Cuántas personas están su equipo creativo?

Siempre digo que estamos trabajando al 102% y no es casualidad. Considero que es un número de la suerte para mí. Mi equipo está integrado por 102 genios que me acompañen para llevar a cabo mis ideas y diseños.

Nuevas metas. Amparo Serrano anuncia a Gestión que Distroller se alista para realizar nuevos lanzamientos en el campo del cine y el teatro. Así como una línea de dulces.

“Siempre estamos renovando”, refiere la diseñadora.

Añade que está emocionada por el ingreso que realiza al Perú con los muñecos “Neonatos”, “Chamoy y Amiguis”, así como “La Virgencita Plis”.