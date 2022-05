Podría decirse que la vida personal y laboral de Nicolás Costa Carvallo, director general de Soaint Perú, gira en torno a la tecnología. Estudió ingeniería en informática, lidera una compañía de ese rubro (ver el dato) y sostiene que en casa trata de mantener todo automatizado. “Creo que la tecnología enriquece la vida de las personas”, afirma.

¿Siempre supo que quería estudiar algo relacionado con esta industria?

Al principio, quería estudiar medicina. Pero también una de las cosas que me gustaron de chico era el tema tecnológico y vi el tema de la informática desde el punto de vista de resolver problemas. Conectar para poder resolver cosas. Nunca lo vi solo como un tema tecnológico.

¿De qué forma la tecnología mejora sus días, por ejemplo?

Para mí, la tecnología es una plataforma para poder ayudar a otras personas a mejorar su vida. Además, me gusta la tecnología como tal, pues en mi casa trato de mantener las cosas automatizadas, de que todo esté conectado porque eso me genera experiencias. Apple es la empresa que es no porque los productos son caros, sino porque genera experiencias.

Usted es extranjero. ¿Ha sido fácil la adaptación en el país?

Sí, soy chileno. Al principio había la típica parte jocosa o la rivalidad cuando Chile salió campeón de la Copa América, pero la verdad fue una buena experiencia desde el inicio. Llegué en el 2015 por tres meses y aún sigo contándolos. Me gustó cómo me recibieron, de muy buena manera. Uno llega como extranjero a un país no es solo a enseñar, sino a aprender mucho sobre cómo funcionan las cosas, el tema cultural, de idiosincrasia.

Es, además, un director joven. ¿Eso le ha generado algunos anticuerpos?

En todos lados, al ser un líder joven uno se encuentra con inversionistas o directivos más altos que obviamente son mayores que uno. Hay una barrera, pero a la vez abre muchas puertas justamente por cómo se hacen las cosas hoy.

¿Por qué?

Algo que llama mucho la atención son los temas de liderazgo, cómo gestionas los equipos, cómo potenciar como compañía el que cada persona se empodere en su función y que no sean una extensión de uno. Eso es una ventaja de la edad. Uno puede tener ideas más disruptivas y ya depende del trabajo de uno, de ser empático al transmitir esas ideas. Eso requiere hablar el mismo lenguaje que las otras personas, requiere mucha adaptación de uno.

Fuera del trabajo, ¿qué disfruta hacer?

De todo un poco. Me gusta el fútbol, pero soy más fan que jugador. Me gustan mucho las motos y soy fan de la Fórmula 1. A cualquier hora que me tenga que despertar para verla, lo hago.

¿Tiene juguetes tecnológicos?

Tengo una Playstation 4. No me he cambiado a la 5 porque probablemente me envicie un poco más y eso puede crearme problemas en casa (ríe).

¿Practica algún deporte?

No, solo gimnasio. Por ahí bicicleta o salir a caminar.

¿De todas esas actividades, cuál le da más ideas para luego poner en práctica en el trabajo?

Salen muchas ideas al hacer deporte. No necesariamente desde el punto de vista del negocio, pero sí desde cómo mejorar el relacionamiento con el equipo, cómo hacer actividades con el equipo que generen valor.

EL DATO

Perfil. Soaint es una empresa presente en más de 12 países y brinda soluciones tecnológicas a compañías de diversos rubros. En el Perú, la marca tiene más de 10 años. En el 2021, facturó más de US$ 10 millones. En el sector finanzas trabajan con empresas como Banco Ripley, Mibanco, Niubiz, Caja Municipal Ica, entre otras.