La NBA anota en las redes sociales: Las recompensas de un nuevo plan

La NBA , una de las tres ligas más importantes en Estados Unidos (además de las de fútbol americano NFL y béisbol, MLB), incrementa cada año en número de fans. Pues, según Nielsen Sports, los aficionados al básquet crecen al ritmo de 4% cada 365 días.

Con este escenario, gana el baloncesto, pero también las marcas vinculadas a él.

Una es Nike, que formó parte de los primeros cambios que empezó a implementar Adam Silver, máximo responsable de la competencia, desde hace dos años. La compañía le ganó la batalla a Adidas y Under Armour para vestir a los 30 equipos del torneo, según Expansión.

Esta victoria fue contundente: a partir de la temporada 2016-2017, por primera vez las camisetas con que se jugaban los partidos incorporarían el logotipo del fabricante.

Esto abrió la puerta para que en la temporada 2017-2018, la NBA autorizara a sus franquicias utilizar el logotipo de otro patrocinador en la parte superior izquierda de la camiseta.

La condición fue simple: el símbolo no debe superar los 6.35 centímetros de alto y de ancho, tampoco debe ser de una firma relacionada al tabaco, el alcohol, las apuestas, la política, los medios de comunicación o ser competidor directo de Nike.

Activos digitales



En todo este proceso, las redes sociales han jugado un papel importante y les retornan ganancias jugosas a las empresas patrocinadoras.

De acuerdo a otro estudio de Nielsen, el 85% de seguidores de la NBA tiende a considerar mejor a los sponsors deportivos y 76% manifiesta ser leal a las marcas que patrocinan al básquetbol.

En ese sentido, Facebook, Instagram y YouTube se han convertido en los canales favoritos de la NBA y de los equipos para interactuar con sus seguidores, según Expansión. Estadísticas de partidos, detrás de cámaras o detalles curiosos de la vida de estrellas como LeBron James o Stephen Curry captan la atención de los cibernautas.

Solo en la última temporada, las marcas de la NBA consiguieron un retorno de US$ 490 millones gracias a los activos digitales. Eso supone entre un 20% y un 50% del valor total de sus patrocinios.

Impacto directo



De acuerdo a los datos recogidos por Nielsen, el contenido digital más valorado por los aficionados al baloncesto es el video. Este genera el 86% del valor total de un patrocinio.

Asimismo, la investigación de Nielsen Sports indica que los logotipos que lucen los basquetbolistas en sus indumentarias tuvieron 1.1 millones de impactos en las cuentas oficiales de los clubes.

En promedio, las redes sociales generaron US$ 6.4 millones en patrocinios para los equipos de la liga durante la temporada 2017/2018.

Esa cifra seguirá creciendo, ya que no todos los equipos han logrado concretar alianzas. Solo al final de la reciente temporada, 21 de las 30 escuadras llevaban logotipos de alguna empresa en su vestimenta.

De las marcas asociadas, Goodyear, sponsor de los Cavaliers, es la que obtuvo mejores resultados. Eso ha sido, en parte, gracias a LeBron James, una de las principales figuras de la NBA.

Costo por patrocinio



Los contratos entre franquicias de la NBA y marcas no superan los US$ 10 millones. Cifra no comparable a las que ganan los equipos europeos por patrocinio, donde es normal que los clubes ingresen US$ 22 millones por el principal sponsor de su uniforme.

GumGum Sports estima asimismo que esta vía de publicidad genera unos US$ 350 millones en valor para estos patrocinadores solo en redes sociales.