La Navidad o la alegría de volver a recordar

El regalo que despertó la curiosidad

Alexandra Bonnemaison. Alexandra Bonnemaison.

Alexandra Bonnemaison, gerente general de Audi Perú, cuenta que el regalo más preciado de su infancia fue un microscopio que recibió a los nueve años. Recuerda que en ese entonces solía buscar todo tipo de cosas para investigar y poner bajo su lente. Hoy, la ejecutiva espera pasar la Navidad rodeada de familia y amigos que se encuentran en el país. Lo particular de la velada del 24, es que su celebración empieza a las 6 p.m. La razón es porque se conecta con su hija mayor , y demás familiares, que están en España.

Camilo Macía. Camilo Macía.

El deporte que lo marcó hasta la actualidad

De familia bogotana, Camilo Macía, gerente general de Oriflame Perú, recuerda con cariño el mejor regalo que su padre le obsequió cuando tenía seis años: una raqueta de tenis. Desde entonces, el ejecutivo no ha abandonado la práctica de este deporte, aunque confiesa que aún no se desempeña como desearía. El empresario narra que planea pasar Navidad en Colombia junto a su familia. Tiene en mente poder compartir así lindos momentos al lado de su esposa, sus dos hijos y sus abuelos, a quienes no puede ver con frecuencia.

Nicolás Vilcinskas. Nicolás Vilcinskas.

Un legado familiar, disfrutar del rugby

El regalo que más recuerda Nicolás Vilcinskas de las Navidades de su infancia fue su primera pelota de rugby. Fue un obsequio hecho por su abuelo y que aún el country manager de Campari Group Perú conserva consigo. “Se trata de un deporte que practique gran parte de mi vida, al igual que él”, revela el ejecutivo. Este año tiene proyectado pasar la Navidad con su familia en Argentina. Vilcinskas quisiera así aprovechar y disfrutar de los momentos de una fecha especial junto a su s seres queridos.

Ángela Flores. Ángela Flores.

Familia numerosa y cartas hechas a mano

Ángela Flores no recuerda una Navidad en específico, sino todas aquellas donde sus abuelos estaban presentes. Esas Navidades “eran las más numerosas pues mi familia venía del extranjero a visitarnos. Eran de ilusión extrema”, revela la gerente general de Alafarpe. No menciona un obsequio favorito de la infancia, pero cuenta que sus hijas le dieron el mejor regalo de Navidad, cuando realizaron dibujos y tarjetas expresando sus sentimientos. Añade que sus planes para Nochebuena incluyen pasarla en familia, como todos los años.

María del Pilar Riofrío. María del Pilar Riofrío.

Villancicos con una guitarra eléctrica

“Una Navidad que recuerdo bastante y que me gustó mucho es la del año pasado, que fue la primera con mi hijo”, relata María del Pilar Riofrío, directora del Museo del Banco Central de Reserva del Perú (Mucen). “Viajé a Piura con mi familia, donde llegó un tío que toca guitarra eléctrica. Terminamos bailando y cantando villancicos con esta. Fue divertido”, detalla. Para esta ocasión cuenta que planea una reunión con sus hermanas y toda la familia en Lima, ya que los visitará un familiar del extranjero.

Josué Ariza. Josué Ariza.

El aprecio de los momentos en familia

Cuando Josué Ariza tenia cinco años, su papá le trajo del trabajo un platillo volador con luces. “Jugamos por horas con él, ver sus luces debajo de la cama era muy emocionante, hasta que se apagó por completo de tanto usarlo y no jugamos más”, recuerda el director regional de Forcepoint. Este año, el ejecutivo quisiera pasar la Navidad con su familia, esposa e hijos comiendo buñuelos y natilla. Su regalo soñado es irse de vacaciones con toda su familia y jugar ‘llulo’, un juego de cartas español, con un buen aguardiente y una buena empanada.

Francisco Carvajal. Francisco Carvajal.

Un juego de hermanos entre ruedas

“Recuerdo con mucho cariño una pista de carros a control remoto”, confiesa el ejecutivo colombiano Francisco Carvajal, director general de Kantar Ibope Media. “También un camión amarillo y verde de juguete. Era tan grande que me podía sentar en la parte trasera y mi hermano mayor me empujaba por toda la casa”. Este año serán sus primeras fiestas en el Perú. Su familia llegará desde Medellín con lo cual no perderá la oportunidad para compartir con ellos y hacerles degustar parte de la gastronomía peruana.

José Carlos Alvariño. José Carlos Alvariño.

La bicicleta que alentó un nuevo aprendizaje

Una bicicleta roja es el regalo más preciado que recuerda José Carlos Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro. Se la obsequiaron cuando tenía apenas seis años. El ejecutivo cuenta que aprendió a montarla sin ruedas de apoyo, ya que a la semana, él mismo las desinstaló con una llave de tuercas. Señala que, desde que tiene memoria, celebra todas las fiestas en familia. Para este año, lo hará en compañía de sus hijos Nicolás y Paulina, sus tías, primos, sobrinos, con su madre y su novia Alejandra.

1. Diversión a lo grande Luis Reveles, gerente general de Bimbo Perú, recuerda su regalo predilecto: una pista de carros eléctrica que le regalaron a sus hermanos y a él. Su hermano mayor, Alejandro, armó la pista en un día y él lo ayudó. Cuando terminaron, lo colocaron en la sala, a la vista de todos. Lo mejor vino días después. Amigos, vecinos y primos acudieron a su casa a jugar con ellos y la pista de carros. En esta ocasión espera pasar la Navidad en México con su familia. Tiene la tradición de representar la solicitud de alojamiento que realizaron San José y la Virgen María en la ciudad de Nazaret.