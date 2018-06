Los Mirlos y la construcción de una marca que no solo está posicionada en Perú, sino en el extranjero

Es una de los grupos pioneras de la cumbia amazónica, cuyo sonido ha trascendido fronteras. “Nunca pensé que Los Mirlos me llevaría a lugares donde ni me imaginé estar”, comenta Jorge Rodríguez Grandez, líder de la agrupación durante una conferencia en Apdayc.

Ahora, tras 45 años de trayectoria musical, se preparan para celebrar su aniversario con un concierto en el Teatro Municipal de Lima junto a otros artistas nacionales.

¿Cuál es el diferencial que aún los mantiene vigentes?

Tener el mismo estilo, la originalidad y la personalidad que nos identifica a través de los años. Esas son las razones de nuestra existencia.

¿Cómo van los contratos?

No me puedo quejar. Aún hay oportunidades para seguir difundiendo nuestra música en el mundo. Los Mirlos como marca no solo está posicionada en el Perú, sino a nivel internacional. Con decirte que dentro de poco nos iremos de gira por varios países de Europa.

¿Son convocados en eventos privados o corporativos?

De todo un poco. Hay varias ofertas, pero todo depende de cómo estemos de agenda, De acuerdo a eso voy atendiendo los pedidos.

¿Cómo influye el cambio generacional del público?

Nos alegra mucho, porque en la mayoría de shows nos acompañan jóvenes de entre 20 y 30 años en el público, quienes han escuchado nuestra música por influencia, creemos, de sus padres. Ellos se sienten hipnotizados con las canciones.

¿Cuál es su visión del mercado de cumbia actual?

Es el género que más baila el Perú. No lo digo yo, sino diversos estudios, y eso me alegra porque soy parte de ese rubro. Respeto mucho lo que hacen otros géneros musicales, pero lo que se mantiene en el tiempo es la originalidad. Entonces, si yo copio estilos foráneos, nunca seré convocado en esos países. Sin embargo, a nosotros nos llaman porque somos creadores de nuestros éxitos y de un 90% de nuestras canciones.

Entonces, ¿considera rentable tener un grupo de cumbia?

Claro que sí. Si las orquestas se organizan bien, trabajan con pasión y disciplina, sí. En Los Mirlos hicimos todo eso y aquí seguimos tras varios años.

¿Qué opina sobre la cumbia fusión?

Felicito a todos esos grupos, porque están creando su propio estilo y se identifican con ello. A eso me refería con originalidad.

¿Cómo se ideó el concierto por los 45 años de trayectoria?

Fue una idea que se pensó hace dos años, pero recién se pudo concretar. Es posible que el próximo año lo hagamos en el Gran Teatro Nacional.