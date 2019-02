Michelle Obama y Lady Gaga, las grandes figuras de los Grammy

Como todos los años desde hace 61 años, se celebran los premios Grammy para reconocer a los mejores cantantes de la industria. A diferencia de la edición pasada, donde las nominaciones principales se las llevaron los hombres, este año comenzó la ceremonia con la presentación de cinco poderosas mujeres incluidas Michelle Obama, Jennifer López y Lady Gaga.



Durante el discurso que dio la ex primera dama norteamericana en el Staples Center en Los Ángeles, recalcó “la música siempre me ayudó a contar mi historia".



"Si nos gusta el country, el rap o el rock, la música nos ayuda a compartir nuestra historia, nuestra dignidad, nuestras penas, nuestras esperanzas y alegrías. Nos ayuda a escuchar al otro, a invitar al otro. La música nos enseña que todos importamos, cada historia, cada voz, cada nota, cada canción. ¿Verdad, señoras?", concluía Michelle Obama, con un aplauso.



La gran ganadora de la noche



Lady Gaga fue reconocida con un total de tres gramófonos. Dos de ellos por la canción ‘Shallow’ de la película “Ha nacido una estrella” , con la se presentó durante la ceremonia. Y otro adicional por su tema como solista “Joanne (Where Do You Think You’re Going’?)”.



La intérprete también levantó aplausos por su discurso sobre la salud mental. “Estoy muy orgullosa de ser parte de una película que aborda los problemas de salud mental. Muchos artistas lidian con esto. Y tenemos que cuidarnos unos a otros".



Con un asombroso vestido plateado, la cantante añadió: "si ven a alguien que está sufriendo, no aparten la mirada. Si son ustedes quienes los sufren, aunque sea duro, traten de encontrar el coraje y cuéntenlo”.



Otras ganadoras de los Grammy fueron Kacey Musrgaves con su álbum Golder Hour en las categorías Álbum del Año y Mejor álbum de Música Country. Cardi B triunfó en la categoría de Álbum de Rap, el álbum de R&B lo ganó H.E.R. y Dua Lipa fue la ganadora como Artista Revelación.