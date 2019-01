Mercedes Benz estrena su primer automóvil eléctrico

Durante el Salón del Automóvil de París 2016, se presentó el prototipo delEQC Mercedes Benz . Pero hoy el primer modelo 100% eléctrico de la empresa llegará al mercado a mediados de este año.

Aún no se confirma su precio exacto, no obstante según Expansión, puede estar entre los US$ 93,600 y US$ 90,000, ya que los autos de la competencia bordean esas cifras.

Potencia del motor



Con su aspecto todoterreno, el EQC cuenta con dos motores eléctricos. Cada uno se une a un eje, por lo que el auto tiene tracción integral. La potencia de ambos motores juntos es de 300 kW .



Su ciclo supera los 450 km de autonomía, gracias a su batería de iones de litio. Estas son capaces de generar energía útil de unos 80 kWh y un peso de 650 kilos. El automóvil cuenta con garantía por ocho años o 160,000 kilómetros.

Recarga eléctrica



Con respecto a su alimentación, requiere de un cargador a bordo con una potencia de 7.4 kW. Los puntos de recarga para vehículos eléctricos, Wallbox, ofrecen una recarga tres veces más rápida que conectando el vehículo a un enchufe doméstico. El EQC permite carga rápida a una potencia máxima de hasta 110 kW, con lo que en 40 minutos se recupera el 80% de la autonomía.

Interiores

El EQC dispone asimismo de menús adaptados a la propulsión eléctrica. Los asientos traseros son aptos para el viaje de dos adultos hasta de 1.80 m de altura en las plazas laterales, ya que la parte central es más pequeña.

Incorporará también el sistema MBUX de Mercedes y una de sus funciones será la activación de la preclimatización desde el celular, así como un navegador que busque la ruta que incluya la posibilidad de carga más rápida.