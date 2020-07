Una de las impresiones que tienen las expertas en el mercado del arte es que durante la cuarentena el público y los coleccionistas han estado atentos y buscando nuevas alternativas para adquirir piezas de arte. Aunque definitivamente la crisis mundial las ha golpeado han encontrado la manera de resistir gracias a las herramientas digitales. Mientras nos comentan cómo se reactivan también nos dejan los nombres de aquellos artistas jóvenes y peruanos que tienen mayor proyección en el mercado.

Brenda Ortiz Clarke, fundadora de la plataforma de arte local Bloc Art Perú y art dealer, nos comenta que su público es principalmente extranjero que reside en el país. Nos dice que los efectos negativos de la pandemia son fuertes pero, en la reactivación, se han encontrado muestras solidarias gestionadas por artistas que deberían mantenerse. Actualmente, continúa con algunas ventas al extranjero, pero con las fronteras cerradas el trabajo ha sido complicado: “Se han vendido dibujos, grabados, no tantas esculturas por el momento. Se ha reactivado debido a una mayor curiosidad por solicitar catálogos y portafolios de los artistas”, esto como resultado de que los compradores han estado dentro de sus casas con más tiempo y conectados a los medios digitales.

Dentro de su catálogo, destaca el potencial de artistas jóvenes como José Luis Carranza cuyas obras oscilan entre US$ 18,000 y US$ 25,000; Rember Yahuarcani tiene obras desde US$ 7,000 o US$ 15,000 (de formato mediano). También destaca a Ivet Salazar Días, con una técnica ancestral, cuyas obras se puede vender entre US$ 600 y US$ 800 hasta US$ 2,000; y, Aisha Ascóniga con piezas que van desde US$ 1,200 a US$ 3,500.

En el caso de la emblemática Galería Forum las ventas y exposiciones han continuado online, planteando alternativas para que participen más artistas y se amplíe la oferta. Giselle Mulanovich, coordinadora de la galería, nos dice que la muestra anual con jóvenes artistas no se podrá hacer.

En ella, Forum encontraba valores para reforzar y apoyar en la carrera de artistas como Jorge Maita: “Maita es uno de los que estamos cuajando más, hizo muestras sobre los héroes y la reconstrucción de los monumentos. Nos tocaba una muestra con él este año y todavía estamos viendo la forma de hacerla”. Paola Franco, Maria Fernanda Lazo y Romina Schulz son las artistas visuales que Mulanovich considera que tienen una carrera prometedora. Al ser jóvenes los precios de sus obras son asequibles.

“Si bien las primeras semanas fueron estáticas ––nos dice Livia Benavides, directora de 80m2 Livia Benavides––, y después hemos visto un cambio, la gente comenzó a enfocarse en adaptar sus espacios”. Benavides comenta que sus compras vinieron del coleccionismo local y, si bien no dejaron de tener movimiento en el mercado, no se compara con un año regular.

Entre sus artistas jóvenes resalta la proyección de Iosu Aramburú cuyas piezas oscilan entre los US$ 1,500 a US$ 12,000. También está Fátima Rodrigo con precios de US$ 1,500 a US$ 10,000 y José Vera Matos de quien un dibujo chico cuesta US$ 1,800 y piezas de mayor dimensión llegan a los US$ 15,000. Otras jóvenes promesas para Benavides son Rita Ponce de León, Nancy La Rosa y Ximena Garrido-Lecca.

Desde el lado de la curaduría, David Flores-Hora plantea el valor que tendrán Wynnie Mynerva cuya obra está valuada entre los US$ 4,000 y US$ 10,000; y Venuca Evanan, quien viene de la histórica familia Evanán de Sarhua.

El pintor y gestor cultural de Iquitos, Christian Bendayán, ha encontrado en el arte de la ayacuchana Claudia Martínez Garay una de las mayores proyecciones internacionales. También menciona a Augusto Ballardo y a la artista shipiba Chonon Bensho quien ha hecho toda la carrera de Bellas Artes y ha planteado como tesis una investigación de los orígenes del arte shipibo. “El arte sigue desarrollándose, las crisis siempre han sido nutritivas para él, ha generado un impulso en la producción creativa y está saliendo algo muy interesante de esto”, nos recuerda Bendayán.