Mbappé, el sub21 más valioso del mundo por segundo año consecutivo

El francés Kylian Mbappé encabeza el ranking de los jugadores menores de 21 años más valiosos del mundo por segundo curso consecutivo, con 261.6 millones de euros (US$ 294.5 millones), según la lista publicada por Soccerex y Prime Time Sport. Por primera vez desde que se elabora el ranking no hay no hay ningún español entre los 20 primeros.

De acuerdo con la quinta edición del informe anual elaborado por Soccerex y Prime Time Sport, el delantero francés del PSG es el futbolista nacido a partir del 1 de enero de 1998 más valorado en la actualidad, en base a su edad, su posición, su club, su contrato, su valor de mercado, su número de internacionalidades, sus registros goleadores, la cantidad de minutos disputados o las lesiones entre otras cuestiones técnicas.

El astro de Bondy aumentó su valor con respecto al año pasado y duplica el valor de su inmediato perseguidor en el top 20 de jóvenes talentos analizados en el informe, el extremo inglés del Borussia Dortmund Jadon Sacho (120.3 millones de euros o US$ 135.4 millones ), y triplica el del tercer ocupante de la lista, el central neerlandés Mathijs De Ligt (74.5 millones o US$ 83.6 millones).

A sus 19 años y gracias a su deslumbrante temporada en Alemania, en la que se ha destapado como uno de los jugadores más productivos de las grandes ligas europeas, Sancho lidera el grupo de prometedores ingleses que aparecen en la lista, tales como Trent Alexander-Arnold (73.6 millones de euros o US$ 86.2 millones), Phil Foden (US$ 45.9 millones), Declan Rice (US$ 43.8 millones), Ryan Sessegnon (US$ 38 millones) o Callum Hudson-Odoi (US$ 35.6 millones).

Francia es el segundo país más representado en el informe, pues a Mbappé se suman el 'gunner' Mattéo Guendouzi (US$ 48.1 millones), el centrocampista del Olympique de Lyon Houssem Aouar (US$ 46.8 millones) o el central del RB Leipzig Ibrahima Konaté (US$ 40.8 millones).

Brasil , con Vinicius (US$ 67.7 millones) y Rodrygo (US$ 39.7 millones) e Italia, con Donnarumma (US$ 76.4 millones) y Zaniolo (US$ 50.9 millones), aportan dos jugadores, mientras que Portugal (Joao Félix), Alemania (Havertz), Países Bajos (De Ligt), Estados Unidos (Pulisic) y Nigeria (Samu Chukwueze) suman uno de sus talentos a la lista.

A pesar de ello, LaLiga contará en su día a día con cinco de los 20 integrantes, tres de ellos en el Real Madrid así como Joao Félix, el sexto jugador más valorado del ranking, en el Atlético de Madrid y Samu en el Villarreal.

El portugués es el único de todos los jugadores analizados por Soccerex que ha sido traspasado por una cantidad de más de 5 millones de euros de diferencia sobre el valor registrado en el informe. "Que el Atlético deposite su cláusula es un indicador del indudable talento del jugador y de su voluntad por apostar más en su potencial que en su valor de mercado actual, así como un fantástico negocio para el Benfica", se explica en las conclusiones.

En la lista tampoco aparecen delanteros de área y referencia, aunque 12 de los 20 jóvenes ocupan la zona del mediapunta o tienden a arrancar sus jugadas desde los extremos. Cuatro defensores (dos centrales y dos laterales, entendiendo a Militao como tal), tres centrocampistas y un portero, en la aparición de Donnarumma por cuarto año consecutivo, completan el informe.

Así, el valor general de la lista aumentó un 5.8% respecto al año pasado y un 16.5% en el valor de los jugadores que forman el top 5. "Una normalización del mercado en la que los valores han aumentado de forma paralela a las tendencias generales", dicta el informe, que el año pasado creció un 66% sobre el 2017 y un 73% en su top 5.