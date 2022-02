Marisa Wang llegó hace 25 años al Perú sin planes de quedarse. Nacida en Pekín, China, en ese entonces vino con su esposo por un proyecto gubernamental de su país. Sin embargo, por distintas circunstancias, terminó fundando una empresa, Grupo Caymán, la que hasta hoy lidera.

¿Fue complicado por el idioma al inicio?

En el idioma no tuve mucha dificultad. Estudié diplomacia y tenía planes de trabajar en Latinoamérica, así que empecé a aprender español allá. Cuando llegué al Perú, no sentí que estaba en un país extranjero.

¿Qué la motivó a estudiar diplomacia?

Desde pequeña quería viajar. Además, es una carrera que tiene mucho respeto porque representas a un país. En aquel entonces salir de China no era fácil. Había mucho control y también era un país muy pobre; salir al extranjero era un sueño. Pero los diplomáticos sí pueden, es su trabajo, así que estudié esa carrera.

¿Cómo fue la transición para convertirse en empresaria?

Llegué junto a mi esposo por proyectos gubernamentales. Pero la embajada no tuvo un puesto para mí, así que empecé a ayudarlo y aprendí a hacer negocios. De esa forma aprendí poco a poco a ser empresaria.

¿Y fue difícil ser una mujer empresaria en los años 90? Había más machismo que ahora…

Había que enfrentar un mundo en el que todos los dueños de empresas eran hombres. Cuando eres mujer, los hombres te miran con duda, como diciendo: “¿Puedes o no puedes?”. Piensan que la mujer tiene una capacidad limitada. Pero felizmente tengo un equipo que me apoya y me acompaña hace más de 20 años. Es el mayor logro que he tenido.

¿Por qué?

El respeto y la confianza son mutuas. Me gusta darles oportunidad a los jóvenes. Muchos de los que trabajan a mi lado ya me han superado en conocimiento y en forma de ser. Además, tienen una nueva mentalidad. Una empresa necesita renovación para ir hacia adelante. A mi personal lo trato como si fueran hijos y, al recibir un trato así, quieren dar todo de su parte.

¿Qué haría que pierda la confianza en un colaborador directo?

No me gustan las personas que maltratan a sus subordinados, por muy buenas capacidades que tengan en el trabajo. Tampoco tengo tolerancia con aquellos que quieren “meter la mano” en la caja. Lo importante es la honestidad.

¿Qué disfruta hacer fuera del horario laboral?

Me gusta viajar. Por eso la pandemia me afectó bastante.

Antes de la pandemia, ¿pudo ir a muchos lugares?

Sí, a África, porque me gusta sacar fotos de animales. Y tengo suerte porque Perú es el segundo país con mayor variedad de aves, después de Colombia. Seguirle el paso a las aves no es fácil. A veces hay que esperar de 3 a 5 horas para sacar una foto, pero disfruto y me relaja.

¿Cada cuánto hacía estos viajes?

Una o dos veces al año. Y dentro del país, cada dos meses. Tenemos selva y sierra, donde hay mucha variedad de aves. En setiembre fui a Cusco y no pensaba que tenía tanta variedad. He logrado ver colibríes gigantes. Eso me da felicidad.

¿Y cómo le va con la fotografía? ¿Se considera solo una aficionada o es más experimentada?

Mi esposo es mucho mejor técnicamente. Pero ambos somos aficionados desde hace mucho. Acabo de comprar una cámara Sony que saca 30 fotos de un disparo.

¿Encuentra alguna similitud entre hacer fotografía de aves y dirigir una empresa?

Ambas actividades requieren de paciencia, oportunidad y técnica.

