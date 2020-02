La ceremonia de los Oscar es la cita más importante del cine internacional. Solo unos pocos afortunados lograrán hacerse con la preciada estatuilla de la 92 edición de los Premios Oscar, pero el resto de nominados no se irán a casa con las manos vacías. Estos son los primeros detalles de la bolsa de regalos de lujo que recibirán los nominados.

Los encargados

Al igual que en ediciones anteriores y desde hace ya 18 años, la empresa encargada de dicha gestión es Distinctive Assets y el contenido de la “goodie bag” más exclusiva que se ha visto hasta el momento lo ha desvelado Forbes, quien asegura que en esta edición el precio de las bolsas asciende a US$225.000 , unos 70.000 dólares más que la bolsa del año anterior. Aunque no superaría el valor de la bolsa de 2016, que en aquella edición batía su propio récord superando los US$230.000 dólares, según revelaba Lash Fary, fundador de Distinctive Assets en una entrevista a Forbes.

Valorando todo lo que recibirán los ganadores de la gran noche del cine, la codiciada estatuilla de Hollywood chapada en oro de 24 quilates está valorada en unos US$400 ; mientras que el valor de las 24 bolsas que se repartirán a los nominados, suman la cifra de US$5,2 millones .

Desde sujetadores inteligentes a vidrieras personalizadas por el artista John Thoman con las caras de los actores, experiencia culinaria de chocolate infusionado con cannabis, kimonos de seda, cigarrillos electrónicos de oro de 24 kilates o botellas de tequila y vodka, entre otros regalos.

Regalos por categoría

Entre los artículos de belleza, se encuentran productos como bombas de baño de la marca Hotsy Totsy Haus (US$75) o una diadema de meditación de la marca Muse valorada en US$250; hasta US$25,000 en tratamientos estéticos como rellenos de labios o exfoliaciones químicas a cargo del doctor Konstantin Vasyukevich.

Por otra parte, entre los obsequios se encuentran una escapada romántica a un faro español convertido en un hotel de lujo cuyo precio asciende a unos US$1,800; un abono anual en Matchdown the Drawing Down the Moon valorado en US$20.000; un crucero de 12 días en el Scenic Eclipse, un yate para 220 invitados, con servicio de mayordomo, dos helicópteros y un spa; un viaje en submarino; una estancia de cinco noches en un resort de Hawaii o una exclusiva expedición que incluye destinos como la Antártida y el Mediterráneo proporcionada por Scenic Luxury Cruises & Tours y valorado en US$78,190.

Asimismo, los amantes de la experiencia gourmet encontrarán en la bolsa agua infundida con hidrógeno de Hfactor por valor de US$29 dólares, botellas de tequila, ed vodka, galletas o chocolate con aceite de cannabis de la marca Coda Signature.

Extravagancias

Entre los obsequios más extravagantes, encontramos una suscripción a una web en la que un grupo de expertos promete encontrar tu pareja ideal (US$20,000); vidrieras personalizadas por el artista John Thoman con las caras de los actores; un cigarrillo electrónico bañado en oro de 24 quilates, un kit para analizar su orina en casa de Peezy Midstream, sujetadores inteligentes o un kimono de seda.

Lash Fary ha explicado en distintos medios americanos que “cualquiera, por mucho dinero o fama que tenga, aprecia un regalo. Esta cesta no está basada en las necesidades, sino como agradecimiento a las increíbles actuaciones que estos actores han compartido con todos nosotros”.

Los nominados que decidan quedarse con la bolsa de regalos deberán pagar los impuestos correspondinetes debido a la elevada suma de dinero a la que asciende el valor de la bolsa.