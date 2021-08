Por estos días se están viralizando las imágenes de Lionel Messi en sus primeros entrenamientos como nueva estrella del París Saint-Germain Football Club (PSG), y de hecho muchos están a la expectativa de su primer partido.

Lo deportivo no es lo único que genera noticias, tan solo esta semana una de las novedades es el lanzamiento de sus piezas en NFT (criptoarte) las cuales podrían ir a subasta por más de US$3 millones.

No se dieron cifras salariales, pero una persona con conocimiento de las negociaciones le dijo a The Associated Press que el jugador va a ganar alrededor de 35 millones de euros (US$ 41 millones) por año.

Pero Messi no es el único que gana millones por el pago de su club, y por lo que hace fuera de la cancha. La lista de los futbolistas que más ganan la continúa el portugués Cristiano Ronaldo quien suma US$120 millones al año en ingresos (US$70 millones por los pagos de la Juventus de Turín, y US$50 millones por negocios personales que van desde la explotación de su imagen con patrocinios, e inversiones en el sector de la construcción, y hasta industria de la belleza y moda).

En el tercer lugar está Neymar, la estrella del PSG, que suma al año movimientos por US$95 millones según el conteo global de Forbes; de estos recursos el club parisino coloca US$76 millones, y fuera del fútbol llegan US$19 millones adicionales, los cuales en su mayoría son por la buena administración a su imagen que ha tenido, pues más de 80 marcas han buscado al brasileño para que estén en sus piezas publicitarias. Complementan el francés Kylian Mbappé y Mohamed Salah (con US$40 y US$38 millones).





