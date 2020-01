Se espera que el mercado de taquilla de US$ 9.2 mil millones de China, el segundo más grande del mundo, se vea afectado por pérdidas masivas ya que la mayor parte de cines y teatros del país se cerraron tras el brote de coronavirus de Wuhan.

Según el portal Business Insider, se calcula que se han cerrado más de 70,000 pantallas justo en temporada alta para la venta de películas en China cuando las familias y amigos se reúnen para celebrar el Año Nuevo Lunar.

Las ventas superaron los US$ 1 mil millones durante la semana de vacaciones del año pasado y se esperaba que generen aproximadamente lo mismo este año. Pero “el impacto económico podría ser devastador, con el potencial de reducir los ingresos mundiales de películas hasta US$ 2 mil millones”, señala BI.

Los distribuidores y productores trataron de aliviar el daño posponiendo indefinidamente el lanzamiento de al menos seis películas de gran éxito, según The Hollywood Reporter .

La mayoría de las compañías que llevan la peor parte de las pérdidas son chinas, pero se espera que Imax, con sede en Canadá, que opera más de 600 salas en China, se vea afectado después de posponer las películas que se lanzarán para el Año Nuevo Lunar.

Los éxitos de taquilla estadounidenses como "Jojo Rabbit" y "Little Women" están programados para lanzarse en China en febrero. Los aplazamientos en ese mes podrían enviar ondas de choque a través del calendario, ya que los lanzamientos de marzo como "Mulan" de Disney y la última película de James Bond, "No Time to Die", compiten por horarios limitados.

“La seguridad del público chino es nuestra principal prioridad”, dijo Imax en un comunicado de prensa. “Imax apoya la decisión de posponer el lanzamiento de la lista de películas del Año Nuevo chino y cree que es el mejor curso de acción en una situación desafortunada”.

La liga de eSports

Por otra parte, la Overwatch League ha cancelado el juego de partidos en China hasta marzo en medio del brote de coronavirus en curso. Las autoridades chinas han confirmado que el coronavirus se ha extendido a todas las regiones de China y se han reportado más de 7,700 infecciones desde principios de diciembre. Al 30 de enero, al menos 170 personas han muerto como resultado de la infección por coronavirus.

En un comunicado que aborda la cancelación, los Dragones de Shanghai de la Liga Overwatch dijeron que organizar una reunión tan grande aumentaría el riesgo de infección para los fanáticos. La liga de jugadores profesionales planea reprogramar más de una docena de partidos programados en Shanghai, Guangzhou y Hangzhou durante los próximos dos meses. Los Dragones de Shanghái también anunciaron el reembolso de las entradas para un alojamiento familiar del 15 y 16 de febrero.

La cancelación es una complicación importante para la Overwatch League, que adoptó un horario de viaje por primera vez este año. Si bien casi todos los partidos de la Liga Overwatch se jugaron en Burbank, California, durante sus dos primeras temporadas, cada uno de los 20 equipos internacionales de la liga organizará partidos de la liga en 2020. Es una empresa rara y ambiciosa para la industria de los deportes electrónicos, acercando la Liga Overwatch al modelo de negocio del deporte profesional.

La Overwatch League es una de las pocas ligas de esports multimillonarias: Activision Blizzard opera tanto la Overwatch League como la Call of Duty League, que ofrece a los jugadores salarios y beneficios para la salud. Avanzar hacia los partidos en casa que se ven en los deportes tradicionales es una tarea ambiciosa y los críticos están preocupados por la forma en que se ejecuta la Liga Overwatch se reflejará en toda la industria de los deportes electrónicos.

El modelo de viaje de la Overwatch League había acumulado escepticismo antes de las cancelaciones, debido a la cantidad de viajes internacionales requeridos con equipos basados ​​en tres continentes. Ahora las cancelaciones en China obligarán a la liga a reajustar un calendario abarrotado menos de 10 días antes de que comience la temporada.