La pandemia se ha vuelto tan persistente que más de una vez toca a la puerta de la casa de Leila Guerriero en una de sus formas más penosas: la precarización económica. La periodista y escritora cuenta que cada vez más vienen a pedirle ropa o comida. Antes, era una vez a la semana, hoy ocurre todos los días. Al inicio el virus trajo un apocalipsis con calles vacías. “Ahora la escena apocalíptica son locales cerrados, lugares en venta o alquiler, teatros que se transforman en verdulerías, más gente durmiendo en las calles: precariedad, precariedad, precariedad”, dice la autora que participó en el Hay Festival Arequipa.

¿Cuánto impacta en la escritura este presente tan caótico?

La pandemia termina siendo un poco omnipresente, muy invasiva. Hay una cuestión temática monocorde, repetitiva, que se impone. En un texto puedo empezar a hablar de un libro que me gustó, y termino hablando de la pandemia. Pero hay que hacer un ejercicio de voluntad para escribir de otra cosa.

¿Esta crisis también dificulta encontrar esos sucesos inesperados que sirven para iniciar sus columnas y crónicas?

Estoy con el radar prendido todo el tiempo. El domingo salí a dar vueltas en bicicleta y me di cuenta de que veía la ciudad con una perspectiva de columnista, tratando de escuchar y ver atenta al paisaje urbano.

Escapas del rótulo de la literatura femenina. ¿Hay una insistencia en que tu obra tenga que llevar esta bandera?

Me siento feminista desde que leía a Mafalda y era chiquita, pero sí me incomoda que todas las preguntas en relación al rol de la mujer y al rol del feminismo se las hacen a las escritoras. No veo que les hagan las mismas preguntas a los escritores. Creo que el tema del rol de la mujer, como del rol de las minorías, o la discriminación, es un problema de la raza humana, no es un problema de las mujeres.

¿Hay una imposición de libros canónicos que deberían servir para promover que los jóvenes lean?

Me parece que en todas estas imposiciones de lectura a los chicos y adolescentes hay un criterio muy general sobre los libros que deberían gustarle a todo el mundo, como si todo el mundo debería cantarle loas a “El Quijote” o al “Cantar de Mío Cid”.

Hay un esquema de cuáles son los libros cultos, cuando en realidad hay muchas otras posibilidades...

En mi vida he leído muchos libros para niños como la literatura de María Elena Walsh, que es fabulosa, libros que te dan ganas de seguir leyendo más. Es mucho más estimulante para un chico leer un cuento de Mariana Enríquez, Bioy Casares o Cortázar, que tienen mucho más que ver con sus vidas, que hacerle leer un libro que fue escrito en el siglo IX o XII.

¿Por qué?

No tienen ninguna conexión con nada, ni con el lenguaje, ni con la forma de galantería. Incluso no entienden, se pierden un poco. Es un libro que tiene que regresar cinco siglos y aterrizar en la cabeza de un adolescente del siglo XXI.

¿Tener un agente literario o contactos con editoriales grandes sigue siendo necesario para validarte como escritora?

No tengo agente y he tenido suerte desde el primer libro que publiqué. Siempre trabajé en medios grandes, con mucha visibilidad. Primero publiqué en Tusquets, luego en Alfaguara, después en Anagrama. Ahora el panorama ha cambiado.

¿En qué sentido?

América Latina y España están repletas de editoriales independientes, algunas más pequeñas, otras más grandes. Hay autores ya consagrados que han publicado en editoriales grandes en España, pero en Latinoamérica prefieren publicar su libro en cinco editoriales distintas, en diferentes países, que les aseguran una distribución mayor o una atención más personal del editor.

Comenzaste a publicar audiocolumnas en la Cadena SER. ¿Cómo fue trasladar tu escritura al nuevo formato?

Lo disfruto mucho. Siempre me gustó leer en voz alta así que no me representó ningún problema. Cuando tengo que hacer una presentación pública y leer una conferencia, aunque lo hago poco, me deleita ese momento de leer ante un auditorio. Tiene algo escénico que me gusta mucho.