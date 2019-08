2018 trató bien a las familias más ricas de entre los ricos. Según Bloomberg, el patrimonio de las 25 más adineradas del mundo aumentó un 25% respecto al año anterior, por lo que, en conjunto, sus abultadas arcas alcanzaron una suma total de US$ 1.4 billones, 250.000 millones más que en 2017.

Los Walton, herederos de la cadena de supermercados estadounidense Walmart -fundada por el, paradójicamente, frugal patriarca Sam- y propietarios del 50% de la compañía, se alzan como la dinastía más pudiente del mundo. El pasado año podían presumir de acumular, aproximadamente, US$ 191,000 millones de dólares el año pasado, 39.000 millones más que apenas doce meses antes.

Para que los que, en el mejor de los casos, vemos crecer el saldo de nuestra corriente una vez al mes nos hagamos a la idea de la magnitud de su fortuna, desde Bloomberg apuntan que cada minuto los Walton se embolsan US$ 70,000 dólares 3.61 veces más que el sueldo anual más habitual en España, que, según el dato más reciente proporcionado por el INE, se situó en los 17.482 euros en 2017.

El segundo lugar del ranking lo ocupan los Mars, dueños de marcas tan golosas como M&Ms, Milky Way y, por supuesto, Mars (además de otras empresas que nada tienen que ver con el chocolate) con unos flamantes US$ 126,500 millones de dólares en su haber. Cierran el podio el clan de políticos y empresarios de los Koch (al frente del conglomerado homónimo Koch Industries) que cuentan con un total de US$ 124,500 millones de dólares.

Completan el codiciado top 5 la familia real saudí (con una riqueza estimada de US$ 100,000 millones de dólares, obtenida gracias, casi exclusivamente, a su poderío petrolero) y los Wertheimer (cuyo abuelo fundó la prestigiosa Chanel, con US$ 56,700 millones).

Eso sí, a pesar de lo inabarcable que puedan resultar estas cifras para el común de los mortales, hay que tener presente que muchos linajes millonarios se quedan fuera de la clasificación por una razón muy sencilla: seguir la pista y cuantificar todo lo que tienen a su nombre resulta prácticamente imposible. Este es el caso, por ejemplo, de los conocidos -y casi legendarios- Rockefeller y Rothchild.

Diario Expansión de España

Red Iberoamericana de diarios Econonómicos (RIPE)