Marcello Motta nació rodeado de arte. Su madre era cantante; su abuela paterna, escritora. “Creo que hubo un cruce genético por ahí”, comenta entre risas. Así que, cuando cuenta sobre cómo la música apareció en su vida, recuerda su primera guitarra, aquella a la que le faltaban dos cuerdas, y la misma con la que aprendió a tocar con un solo dedo.

En el 2019 el artista realizó más de 70 presentaciones.

¿Cómo se logra mantener una agrupación después de tantos años?

Eso tiene que ver con la distancia entre los pies y el piso, en saber cuál es tu raíz y quiénes están a tu lado. Cuando lo olvidas hay un problema. Es esto lo que todavía nos mantiene juntos.

¿Qué retos asume para conservar la esencia de su música?

La música no cambia, solo se transforma. Pero creo que la industria sí lo hizo. Nos venden cosas muy nocivas, sobre todo para entrar en la mente de los jóvenes y niños.

¿Se refiere a otros géneros?

No soy precisamente un rockero, salsero o chichero. Soy músico, un artista y no tengo un género. Me mantengo en lo que conozco y si quiero fusionar, pues lo hago.

¿Cómo percibe los festivales como VivoXelRock?

Son una buena vitrina para la exposición de muchas bandas. Es muy nutritivo para la música peruana y no solo para los grupos clásicos, para todos. Hay propuestas artísticas que son realmente muy buenas.

Los escenarios cambiaron, los festivales reúnen multitudes…

El escenario es mi casa. Si hubiese cien personas abajo o miles, igual tocaré con las mismas ganas y cariño. Es un enfoque distinto. No lo hago para ser famoso, sino para compartir.

Pero ¿cómo hace su agrupación para que su música sea sostenible?

Amén se mantiene porque la propuesta musical es cada vez más rica. Somos de las pocas bandas en las que puedes disfrutar un solo de batería, guitarra, teclado o bajo. Disfrutamos el escenario. Cuando bajamos se quedan cortas las palabras.

¿Qué opina sobre la participación de artistas de otros géneros en estos festivales?

Eso ya no pasa por un tema artístico, ni musical. Pasa por un sentido de negocio que no es mío. Mi negocio es subir y tocar.

¿Cómo es la acogida del rock actualmente?

La cantidad de rockeros es alucinante. La música no tiene edad, es como una máquina del tiempo.

¿Cuántas presentaciones tiene Amén normalmente?

Son tres o cuatro tocadas por mes. El año pasado realizamos más de 70 presentaciones. Tenemos una programada para el próximo 14 de febrero, en Arequipa.

¿Qué está proyectando la banda para el 2020?

Ya estamos escogiendo las canciones para un nuevo disco. Todavía no tiene nombre, pero ya empezamos a grabar hace unas semanas. Aún no sabemos si habrá colaboraciones.

El dato

En el 2012 Amén se presentó en el White Nights Festival, en Rusia. La invitación llegó por parte de un productor italiano, afirma Motta. Asimismo, el año pasado tocó en Santiago de Chile y Concepción.

La cifra

5.7 millones de reproducciones tiene en Spotify el tema de su primer disco “Libre”, “Decir adiós”.