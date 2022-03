Sérgio França Danese es embajador de Brasil en el Perú desde enero de este año. Para el diplomático, esta no es la primera vez que pisa suelo peruano. Hace muchos años, como estudiante, recorrió algunas ciudades del sur. “Fue un tour corto de 10 días y me llevé una idea bastante buena del país y de su gente”, afirma. Asimismo, asegura que gracias a los libros ha podido conocer más sobre el Perú.

¿Qué autores ya conocía antes de venir?

He leído mucho de José María Arguedas, Vargas Llosa y Ciro Alegría. De Vargas Llosa leí la obra completa y tengo una enorme admiración. Creo que es un maestro de la lengua española como García Márquez, Cervantes o Unamuno. Ahora que he vuelto al Perú, voy a releerlo.

¿De dónde proviene su afición por la literatura?

Había empezado una carrera de lengua y literatura en la universidad de Sao Paulo. Luego fui a México a hacer una maestría.

¿Cómo se da el cambio a la carrera diplomática?

Siempre tuve el deseo de abrirme al mundo. Mientras estaba en México, se me ocurrió hacer el examen de ingreso a la carrera diplomática. Eso fue en 1979. Me fue bien y entonces cambié de destino. La literatura era lo que me abría al mundo y la diplomacia fue una forma de concretarlo de manera mas práctica.

¿Qué tan difícil es abandonar un país cada cierto tiempo?

La mudanza tiene un significado importante para los diplomáticos. La casa es parte de la identidad de uno, pero nosotros no tenemos un domicilio fijo. En momentos de transiciones perdemos la idea del hogar, de las cosas que hacen una casa, que están en algún barco de un lugar a otro. Hace tres meses cerré una mudanza y acaba de llegar. Es un reencuentro importante en esta vida de gitanos que llevamos.

Es un momento de recuperar tal vez ciertas cosas y pasatiempos…

Soy una persona de muchos hobbies, pero todos mal hechos. Toco un poco el piano, escribo, me encanta esquiar en el agua, estuve aprendiendo golf y quiero seguir aquí en Lima. Empecé de viejo, así que soy un desastre.

Entonces puede decirse que tiene un buen balance entre vida profesional y personal…

Me parece muy importante en la carrera diplomática que uno tenga mucha vida interior. Muchas veces uno enfrenta situaciones que lo obligan a retirarse sobre sí mismo y es importante tener pasatiempos. Siempre le digo a la gente que no hay que estar enfocados solo en la tarea diplomática, que es muy absorbente.

¿Qué otras aficiones tiene?

Me encantan también los autos antiguos, que mi mujer llama “carcachas”. Cuando puedo, siempre tengo un auto de colección. También he hecho clases de vuelo. Así que tengo una vida interior y exterior bastante movida.

¿Actualmente qué está leyendo?

Un libro sobre los últimos ocho días del Tercer Reich. Me encanta leer mucha historia. Me he concentrado mucho en los períodos antes de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda.

Si tuviera que recomendar tres libros para tener una idea de su país, ¿cuáles serían?

“Macunaíma” de Mario de Andrade, “Vidas secas” de Graciliano Ramos, y “Don Casmurro” de Joaquim Machado de Assis. Son obras que hablan del espíritu de Brasil y sirven para conocer la mente de los brasileños. Pero hay muchas otras.