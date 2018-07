Kylie Jenner: En camino a ser la millonaria más joven de Estados Unidos

(EFE/Gestión) En su lista anual de las 100 estrellas mejor pagadas de la industria del entretenimiento en el último año, Forbes sitúa en tercer lugar a Kylie Jenner, integrante del clan televisivo Kardashian-Jenner y propietaria de una empresa cosmética. La menor de las Kardashian se embolsa US$ 166.5 millones, es la primera mujer de la clasificación y la más joven (20 años).



La revista estimó su patrimonio neto en $900 millones, similar a Jay-Z, el magnate de la industria hip-hop más rico a la edad de 48 años. Además, Forbes estimó que la marca Kylie Cosmetics ha ganado la suma de US$630 millones (540 millones de euros) desde su lanzamiento en el 2015.



Forbes destaca que en los últimos 12 meses, los famosos han ganado más que años anteriores, y unos más que otros: entre todos, suman 6.300 millones de dólares antes de impuestos, un aumento del 22 % respecto al año pasado, y además once personas superaron la barrera de los 100 millones.

Legado familiar

Mientras que su hermana mayor, Kim Kardashian gana US$ 500,000 por un solo post patrocinado en su Instagram, Kylie recauda por US$ 1 millón por publicación.



Kim, también empresaria de cosméticos tras una década en la "telerealidad", ingresó US$ 67 millones en el último año, mientras que su madre, Kris Jenner, cerebro de "Keeping Up with the Kardashians" y mánager de las hermanas, ganó US$ 37.5 millones de dólares.