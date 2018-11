KC Porter: “La música no siempre basta, la imagen tiende a ser primordial”

Ricky Martin, Luis Miguel, Beyoncé, Gloria Estefan, Bon Jovi, Celine Dion y un extenso etcétera. Esa es la carta de presentación de KC Porter. Productor americano al que lo ampara un cúmulo de distinciones, Premios Grammy y nominaciones, por singles o álbumes que dirigió.

Esto dado al estilo único bajo el que ha sabido fusionar la cultura latina (a la que tuvo un profundo acercamiento en su infancia cuando se mudó con su padre a Guatemala) con la anglosajona y que le ha permitido conquistar millones de melómanos.

¿Qué tanto más o menos costoso es ahora producir un disco?

Es menos costoso, especialmente si no implican la necesidad de músicos, estudios o ingenieros. Cada vez más artistas hacen sus propios discos y los mezclan ellos mismos, hasta los masterizan. No soy ingeniero de mezcla, pero con tecnología, intuición, complementos de software y demás, he hecho mezclas propias. Y este sí es un elemento de alto costo, que implica contratación de ingenieros y estudios que llegan a US$ 3,000 por día.

¿El álbum es el material que sigue garantizándole a un artista hacer giras?

Creo que lo que realmente garantiza las giras internacionales o la popularidad de los artistas son los singles. Pero, lamentablemente, creo que la música sola no siempre es suficiente, la imagen tiende a convertirse en un factor más importante para atraer interés.

Dado su colaboración en algunas de las producciones más populares, ¿es probable a veces estimar el eventual éxito que tendría o no un nuevo proyecto?

Es difícil decir qué es lo que hace que una canción sea exitosa. He tenido disqueras que han rechazado singles que terminaron siendo exitosos.

¿Por ejemplo?

En su momento, no tenía idea de que “Supernatural”, de Santana, empataría con “Thriller”, de Michael Jackson, en cantidad de nominaciones a Grammy, ni que vendería más de 30 millones de copias.

¿Qué elementos contribuyen?

[Para que un material cale], es una combinación: determinación del artista, su manejo y presencia; entra a tallar el compromiso con la disquera, la dedicación del equipo de producción, la imagen, grado de singularidad o atractivo. Quizá lo más importante sea crear música que hable al corazón de los oyentes, los enganche.

¿Cómo definiría el mercado de crossover?, ¿cuál es su espacio de crecimiento?

Hay varios tipos de mercados para el crossover. He trabajado crossovers con muchos artistas anglosajones como Bon Jovi, Janet Jackson, Michael Jackson, Tony Braxton, etcétera. En el mundo latino, vemos artistas como Luis Fonsi, Ricky Martin, Shakira que ya hacen crossover para la escena internacional. Creo que veremos más y más híbridos desarrollándose en el futuro.

¿La colaboración es el camino para asegurar mayor rentabilidad?, ¿en qué momento puede, sin embargo, fallar?

Estoy completamente de acuerdo en que las colaboraciones aseguran una mayor rentabilidad, son un método que ha hecho que también los conciertos o festivales sean exitosos. Sin embargo, veo que el único problema es que se convierte en norma y las disqueras no siempre saben qué artistas combinar, piensan que al juntar a tres o cuatro artistas tendrán garantía. Pero la audiencia es inteligente.

¿Cómo es su mecánica de trabajo?

Ahora tengo el lujo de revisar con qué artistas elijo trabajar. Tal vez fue hace 20 años cuando decidí que no iba a perder mi tiempo con artistas difíciles y semitalentosos. Puedo decir que trabajar con artistas como Gianmarco, por ejemplo, supuso una hermosa experiencia.

En corto

Movimiento. Para consolidar la industria musical, KC Porter señala que cualquier esfuerzo que se haga para conectar a artistas, productores, ingenieros y otros profesionales involucrados en el negocio de la producción será útil. Indica, no obstante, que el entorno es un factor. “Tenemos que crear bibliotecas de sonidos, fomentar el grado de musicalidad, empoderar, inspirar y conectar a nuestra comunidad musical”.