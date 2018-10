Kate Harrisson: “La voluntad de escuchar es más importante que la de hablar”

Kate Harrisson desempeña desde abril el cargo de embajadora del Reino Unido en el Perú. Previo a eso, cuando le comunicaron que vendría a Lima por cuatro o cinco años, uno de sus primeros objetivos estuvo en mejorar su español (uno de los varios idiomas que habla) antes de asumir su nuevo puesto.

¿Cómo ha logrado hablar fluidamente en poco tiempo?

Realmente vine en febrero, estuve un mes en Arequipa con una familia peruana. Por las mañanas, estudiaba cuatro horas de español y por las tardes pasaba tiempo con ella o salía. Fue una buena oportunidad de aprender.

¿Es algo que siempre hace antes de trabajar en un país?

No, normalmente no. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores les da esta oportunidad a sus funcionarios, si lo desean, de pasar hasta seis meses con una familia del país a donde irán. En mi caso, fue difícil porque tengo un esposo y tres hijos. Así que solo me quedé un mes.

¿Por qué se decidió por esta carrera? ¿Alguien de su familia fue diplomático también?

Mi padre siempre ha sido empresario. Cuando le dije que iba a trabajar para el Gobierno, no creía que era una buena opción (ríe).

Entonces, ¿cómo llegó a convertirse en embajadora?

Siempre he tenido la idea de hacer algo por el desarrollo social. Tengo un gran interés en las personas, los viajes, los idiomas y el cambio. Empecé a los 23, después de haber estudiado chino y un posgrado en antropología.

¿En algún momento quiso dedicarse a otra cosa?

Desde pequeña, quería un trabajo que me ofreciera oportunidades de viajar. En mi carrera he podido trabajar en economía, política y asuntos humanitarios en países como Afganistán, India, China y ahora Perú.

¿Cuáles son las fortalezas que un diplomático debe tener?

Para mí, un buen diplomático debe saber escuchar, aprender y convencer. La voluntad de escuchar es más importante que la de hablar.

¿Cómo las aplica?

Aprender, porque somos nuevos en un país. Y la capacidad de influir y convencer a la gente cuando necesiten cambios de ideas y de métodos para hacer las cosas.

En cuanto a su trabajo en la embajada, ¿qué tipo de liderazgo asume?

Soy una persona bastante abierta y dinámica. Creo que siempre hay una oportunidad para comunicarnos y poder debatir sobre problemas laborales o de otro tipo. Comunicarnos hace que busquemos soluciones entre todos. Un líder es tan importante como su equipo para lograr metas en conjunto.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Me gusta visitar lugares fuera de la embajada. Por ejemplo, tenemos muchos proyectos bilaterales en ciencias. Hay científicos peruanos colaborando con científicos ingleses sobre problemas como la anemia, tuberculosis y otras enfermedades. Para mí es un honor entender estas formas de ayudar.

Y cuando está fuera del trabajo, ¿qué le gusta hacer?

Me gusta correr, al menos media hora al día. También me gusta leer, pero ahora tengo poco tiempo porque también debo ayudar a mis hijos con las tareas del colegio. Ellos no hablan bien el español y trato de ayudarlos con las clases de español especialmente.

Cultura. El Hay Festival Arequipa forma parte de las actividades culturales que promueve la Embajada británica. Este año, el evento cultural contará con la presencia de Mario Vargas Llosa, Leila Guerriero, Salman Rushdie, Helen Fielding, César Hildebrandt, entre otros.