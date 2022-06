Acaba de publicarse, pero los lectores ya se preguntan si habrá una cuarta parte. ¿Los complacerá?

Si te digo la verdad, planeé una tetralogía. Ese era mi proyecto. Pero cuando terminé este libro, que tiene un final abierto, no me pareció tan mal que quedara así. Pero ahora tengo muchas dudas. Mucha gente me está pidiendo una cuarta parte.

¿Cuándo dice mucha gente se refiere a lectores o también a la editorial?

Me refiero a lectores. La editorial hará lo que yo diga. Pero ya lo veremos.

Antes de emprender esta trilogía, usted escribía novela histórica y autoficción. ¿Qué lo motivó a cambiar?

Sentí que necesitaba reinventarme como escritor. Sentí que si continuaba por la misma vía, la de la autoficción, corría el peor de los peligros que puede correr un escritor, que es el repetirse y volverse un imitador de sí mismo. Necesitaba renovarme.

Eso era un riesgo, sí. Pero un escritor que no corre riesgos no es un escritor, es un escribano.

¿No le preocupó perder los lectores que había ganado?

No, nunca. Lo único que me preocupa es satisfacer al único lector que conozco de verdad, que soy yo mismo. Luego, si eso que escribo satisface a otros lectores, me hace muy feliz, obviamente, pero ese nunca es el propósito primordial. El objetivo es escribir el mejor libro posible. Todo lo demás me trae completamente sin cuidado. Yo no tenía lectores hasta que tenía 40 años, excepto mi madre y algunas de mis hermanas, no todas.

¿No teme que, al igual que otros escritores, su obra literaria sea juzgada por sus opiniones políticas?

Un escritor se arriesga a eso. ¿Eso quiere decir que no debe correr ese riesgo? En mi opinión, no. Como escritor tengo la obligación de dar esa opinión porque además de ser un escritor, soy un ciudadano como cualquier otro. Es verdad que eso perjudica a los escritores.

Como Mario Vargas Llosa...

Sí, Mario Vargas Llosa (MVLL) pasa a ser juzgado por lo que opina sobre Brasil cuando lo mejor que tiene que decir acerca del ser humano no lo dice con sus opiniones políticas sino con sus libros, donde está el verdadero MVLL. Lo mismo me ocurre. Y aunque no fuera un escritor, tampoco me callaría, pero siendo escritor, todavía menos. Pierdo lectores, pues sí, pero no me voy a callar.

¿De qué sirve leer o por qué recurrimos a las buenas historias de la literatura en estos tiempos?

La literatura es un placer, como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento. Por eso, cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame. La literatura es una forma de vivir más compleja, más rica, más intensa. Las “mentiras” de la ficción nos ayudan a vivir porque entrañan una rebelión contra el poder. Madame Bovary y El Quijote son ante todo lectores. Se cree que ellos confunden sus sueños con la realidad. Pero es mentira. Lo que quieren es hacer realidad sus sueños, vivir de verdad aquellas vidas que solo habían vivido en las ficciones. Eso significa que en todo lector anida un rebelde, alguien capaz de decirle no al poder, incluido el poder democrático, pero sobre todo al poder autoritario.

EN CORTO

Publicación. “El castillo de Barbazul” narra la historia de Melchor Marín y su hija. Ella descubre que su padre le ha ocultado cómo murió su madre, y este hecho la subleva. Poco después, parte de vacaciones a Mallorca, pero no regresa; tampoco contesta las llamadas de Melchor, quien, convencido de que algo malo ha ocurrido, decide plantarse en la isla en su búsqueda.