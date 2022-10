Cuando IPAE invitó a Gonzalo Galdos a ser parte de su directorio, él se convirtió en uno de los miembros más jóvenes de la institución en haber sido designado en dicho cargo. Más adelante asumiría la presidencia tanto de CADE Universitario como de CADE educativo para después, con casi diez años de trayectoria en entidades educativas, convertirse en el presidente de la organización. “Admiro a la gente con talento, pero admiro más a la gente con talante, temperamento y carácter”, comenta sobre los profesionales que conforman su equipo de trabajo.

¿Qué problemáticas apunta abordar la próxima edición de la CADE Ejecutivos?

La CADE está planteando lo que nadie quiere decir: que estamos en una situación de emergencia, no solo de crisis. Eso significa que estamos contra el reloj. La crisis política que estamos viviendo se ha extendido a lo económico y lo social, ya que son los más vulnerables los principales afectados por la inflación galopante, el recorte de empleos y el no poder recuperar el ritmo de crecimiento que existía antes de la pandemia.

¿Y cómo plantean afrontar esa crisis?

Estamos presentando tres grandes bloques. El primero busca conseguir un Estado que funcione; el segundo, promover un clima favorable para la inversión privada; y el tercero, construir instituciones sólidas en democracia. Hemos visto que estas se vienen debilitando y la salida a este problema siempre debe ser la vía democrática.

¿Cuál ha sido su principal reto profesional?

Cuando ingresé al sector académico, yo cuestionaba la complejidad del estamento educativo, pues consideraba que no lo era tanto como en otros sectores. Pero no tardé en darme cuenta que no hay nada tan importante como la responsabilidad de formar y transformar a un ser humano.

Venía de trabajar en el sector industrial…

Sí, y ese cambio modificó absolutamente mi perspectiva de las cosas. Estaba acostumbrado a trabajar a corto plazo y a tomar medidas inmediatas. Ahora tengo una visión de la vida diferente, a largo plazo y mediante un compromiso profundo con el desarrollo del país y las personas. La educación es la respuesta a todas las preguntas, es el camino para transformar a la sociedad.

¿Qué tanto afectó la pandemia al sector educación?

Creo que es lo más ejemplificador de la crisis actual. Nos demoramos mucho en regresar a las aulas y ello ha generado brechas de aprendizaje que no se van a recuperar en muchos años. Todavía no tenemos completa consciencia de los daños, pero son generaciones de estudiantes las que se han visto afectadas.

¿Cuál considera que es su propósito como líder?

El futuro es muy incierto en carreras, en sectores, en roles. Las generaciones venideras tienen que reinventarse una y otra vez porque los tiempos lo van a exigir. No debemos preparar a los jóvenes para solucionar problemas específicos, sino para poder ser resilientes ante la incertidumbre y la falta de predictibilidad de los escenarios que van a surgir. Trabajo con eso en mente.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Mi principal hobby es el tenis. Lo practico desde niño y mis dos hijos lo hacen también. Soy muy disciplinado con ello y entreno cinco veces a la semana. Además, me gusta mucho viajar. Siempre estoy viendo la manera de irme con mi familia o mis amigos para conocer los rincones del Perú que no aparecen en las guías turísticas y lugares que me recuerdan a mi niñez en Arequipa.

Hoja de vida

Nombre: Gonzalo Galdos

Cargo: Presidente de IPAE

Estudios: Ingeniero metalúrgico por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Doctor en Administración y Dirección Internacional y Magíster en Alta Dirección y Liderazgo de Empresas por la Universitad Politécnica de Cataluña.