La igualdad de género, la asignatura pendiente de Hollywood

Los 75º Globos de Oro premiarán el domingo a un hombre como mejor director por 74ª vez, excluyendo a las mujeres de la carrera tras un año excelente para las realizadoras.



En los últimos 12 meses, Greta Gerwig se destacó con la aclamada "Lady Bird", mientras Patty Jenkins batió récords de taquilla con su superproducción "Mujer Maravilla".

El drama racial de Dee Rees en Netflix, "Mudbound", logró 97% de aprobación en el sitio web de reseñas Rotten Tomatoes y Kathryn Bigelow fue noticia con el desgarrador drama criminal "Detroit".



Si se agrega a Sofia Coppola, Amma Asante y Valerie Faris, todas creadoras de películas muy elogiadas, parece aún más raro que los Globos de Oro solo haya nominado a hombres de mediana edad en la categoría de mejor director.

Se espera que Guillermo del Toro gane por "La forma del agua", superando a Martin McDonagh ("Tres anuncios por un crimen"), Christopher Nolan ("Dunkerque"), Ridley Scott ("Todo el dinero del mundo") y Steven Spielberg ("The Post").



Un análisis de AFP muestra que solo cinco mujeres fueron seleccionadas para competir en este rubro en los Globos de Oro, que se entregan desde 1944.

Barbra Streisand, la única ganadora por "Yentl" (1983), y Bigelow fueron nominadas dos veces, en tanto Coppola, Jane Campion y Ava Duvernay completan la reducida lista.

"No hubo cambios"

​

"El problema de las directoras en Hollywood ha generado mucho debate en los últimos años", dijo Stacy Smith, profesora de la Universidad del Sur de California (USC). "Más allá de recibir mayor atención, no hubo cambios para las mujeres detrás de la cámara".



La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), la entidad de 90 miembros que concede anualmente los Globos de Oro, declinó hacer comentarios, pero fuentes que conocen del tema señalaron que sería injusto señalar exclusivamente a esa organización por un problema que atañe a toda la industria.

Los Oscar lo demuestran, con su récord aún peor de solo cuatro candidatas en la categoría de dirección desde 1927, incluida Bigelow, que ganó en el 2009 por "Vidas al límite".

Un análisis publicado el jueves por la USC demuestra que la igualdad de género es prácticamente inexistente en la industria cinematográfica.



"¿Inclusión en la silla del director?" combina datos sobre género, raza y edad de 1,223 cineastas que trabajaron en las 1,100 películas de mayor recaudación estrenadas entre el 2007 y 2017.



Solo el 4% eran mujeres, y entre ellas solo había cuatro negras y dos asiáticas, además de una latina.

Alrededor de la mitad de los hombres en la lista participaron en otra película taquillera durante esa década, mientras que más del 80% de las mujeres no fueron contratadas luego para un gran proyecto cinematográfico.



El estudio de la USC, que se actualiza cada año, agregó sólo ocho mujeres en el 2017, una señal de que se ha avanzado poco, según Smith.

Cambiar la forma de pensar

​

El estudio señala a Warner Bros. como el estudio que lanzó la mayor cantidad de películas dirigidas por mujeres, pero la cifra sigue siendo baja: solo 12 en 11 años.



Mientras tanto, menos de una quinta parte de los miembros de la junta directiva de las siete principales empresas de entretenimiento son mujeres, y los hombres ejecutivos de cine superan a las mujeres en una relación de más de dos a uno.



Jessica Chastain, dos veces nominada al Oscar y activista por la igualdad de género, señala que el sexismo institucional, lejos de ser solo un problema de Hollywood, es producto de un sistema patriarcal que incluye a Wall Street y a los medios de comunicación.

La californiana de 40 años dijo a AFP en una entrevista reciente que percibió la discriminación incluso antes de iniciar su carrera, mientras estudiaba en la prestigiosa Escuela Juilliard de Nueva York.



"Muy temprano me di cuenta de que cada clase era dos tercios masculina y un tercio femenina y le pregunté a un profesor: '¿Por qué no es 50/50?'", dijo Chastain, nominada a mejor actriz dramática por "Molly's Game". "Y él dijo: 'Bueno, hay más papeles para hombres que para mujeres'".



"¿Cómo se va a cambiar este lugar si no se cambia esa forma de pensar?"