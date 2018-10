Hollywood les da la bienvenida a mujeres asiático-americanas como protagonistas

Hace un tiempo, Hollywood solía recaer en una constante, la de relegar a actores no blancos a papeles secundarios y, además, estereotipados.

Sin embargo, en un contexto de grandes y rápidas transformaciones, la industria ha apostado por la diversidad de una audiencia, que ostenta también mayor viabilidad financiera.

Las oportunidades han estado dirigidas sobre todo a actrices asiáticas, que han pasado a interpretar cada vez más protagónicos. Muestra de esto lo son las cintas “Crazy Rich Asians” y “To All The Boys I’ve Loved Before”.

Carrera en ascenso



Hollywood no se equivocó. La taquilla de “Crazy Rich Asians” superó su presupuesto (US$ 30 millones) en su primer fin de semana y al momento suma más de US$ 230 millones a nivel mundial, según Forbes.

Se trata de la segunda gran producción hollywoodense que tiene un elenco exclusivamente asiático desde 1993. La primera fue “The Joy Luck Club”, que recaudó US$ 40 millones en menos de una semana gracias a la asistencia del público asiático-americano, señala El País.

Más allá de la popularidad de la cinta, sus protagonistas ya han conseguido hacerse un espacio en la industria. El próximo proyecto para la actriz Nura Lum, conocida como Awkwafina, es volver a la pantalla grande como Yu, junto a Emma Roberts y Milla Jovovich, en “Paradise Hills”. La cinta de suspenso se estrenará el próximo año.

En octubre, Awkwafina se convirtió en la segunda mujer asiática en presentar Saturday Night Live. La primera fue Lucy Liu en el 2002.

Próximos talentos



No solo eso. Awkwafina y la protagonista de “To All The Boys I’ve Loved Before”, Lana Condor, han dejado el camino abierto a otras actrices de diverso origen étnico.

La actriz británico-asiática, Gemma Chan, obtuvo el papel de Doctor Minerva, la villana de Captain Marvel, que se estrenará en marzo del 2019. Por su parte, Kelly Marie Tran volverá a la saga de Star Wars como Rose Tico. Y en el 2020, Disney ya tiene planeado el estreno de Mulan Live-action, que será protagonizada por la actriz y cantante Liu Yifei.

Detrás de cámaras



Pero las mujeres no solo muestran su talento frente a la cámara, también detrás de ellas.

Nisha Ganatra, actriz de ascendencia india, ha sido elegida para dirigir la comedia Late Nights.

De su lado, Cathy Yan, guionista y productora china-estadounidense, tomará el mando en el próximo filme de Harley Quinn de DC Entertainment y Warner Bros.

Asimismo, el estreno de la próxima comedia asiático-estadounidense “Always Be My Maybe” será en el 2019 y la dirección estará a cargo de la productora Nahnatchka Khan, de raíces iraníes. Randall Park y Ali Wong, quien además escribió el guión, serán parte del elenco.