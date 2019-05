Grupo Fossil: "Más de una vez se escucha que todos en Lima parecen gemelos (al vestir) y no se puede rebatir la idea"

Al mando del Grupo Fossil en Perú está Martin Valderrama. En diálogo con Pamela Romero, el country manager de la marca resalta que hace falta aprender bastante respecto a moda masculina. De hecho, en su caso, solo fuera de Lima pudo consolidar los referentes de estilo que lo acompañan hasta hoy. Además, revela que no hay ninguna publicación local sobre moda para hombres que valga su tiempo de leer.

¿Cuándo descubre que la moda puede jugar un factor clave en su vida profesional?

Empecé a trabajar desde chico en el área de marketing de una empresa de cosmética. Aunque mi trabajo se enfocaba en desarrollar fragancias, me fijaba mucho en mi forma de vestir para trabajar. Siempre llegaba con algo nuevo y mi entorno parecía reconocerlo. Desde ese entonces también supe que moda (sea ropa, fragancias o accesorios) era un negocio que me apasionaba.

¿Dónde adquirió el gusto por las que ahora son sus prendas favoritas?

Fue en Barcelona sin lugar a dudas. Europa tiene un afán por el buen vestir de modo transversal a varios niveles socio-económicos de la población. No es un tema en reserva y, por el contrario, es algo de lo que se conversa cotidianamente.

¿Qué cosas ha dejado de usar en el tiempo?

El traje y la corbata.

¿Qué usa en reemplazo del traje?

Generalmente uso una casaca de cuero. Aunque he vestido traje muchas veces cuando el ‘dresscode’ así lo indica. He logrado un justo balance entre lo casual no tan casual para el día a día.

¿Qué es lo más atrevido que ha probado?

Zapatillas con traje o también una casaca de cuero con corbata.

Al trabajar en el rubro de los accesorios, ¿qué piezas considera indispensables para completar un look?

Depende de cada uno, pero a nivel personal recomiendo un buen reloj, una mochila o maletín y algún accesorio en las muñecas. Como siempre, varía según el rubro (de trabajo).

¿Qué accesorios son indispensables para viajar?

Un ‘carry-on’ (maleta de ruedas), un reloj ‘smart watch’ que nos mantenga conectados con todo, un porta documentos, audífonos y el teléfono que es el centro de operaciones de todo.

¿Qué colores prefiere para trabajar?

Azul, gris, marrón, negro y blanco. También el palo rosa, creo que marca actitud.

En su experiencia. ¿Considera que los ejecutivos peruanos podrían mejorar su experiencia de compra en moda?

Creo que sí. Sobre todo quienes viajan a menudo y tienen oportunidad de ver otras propuestas. En lo personal, disfruto las escalas en aeropuertos nuevos, me quedo observando los hábitos de la gente al comprar accesorios, relojería y prendas.

¿Cree que hay un patrón de vestimenta de hombres definido en Lima?

Sí y creo que además no está bien delineado. Suelen ser pantalones de bota y corte amplio. Más de una vez escuché que todos en Lima parecen gemelos y no pude rebatir la idea. Mismos pantalones beige y mismo tipo de camisa a cuadros todos los días.

¿De dónde toman referencia los ejecutivos limeños?

Las referencias suelen ser americanas más que europeas. Definitivamente muchos nos guiamos por los catálogos de Saga Falabella.

¿Qué es lo primero que le sugeriría a uno de estos ejecutivos?

Que consigan un buen sastre para lograr un entalle más ‘slim’ de toda su ropa.

¿Tiene un sastre que le arregle las tenidas?

Ya no lo necesito porque tengo un solo traje. Si fuera abogado, seguramente lo visitaría mes a mes.

¿Cuál es la diferencia entre un pantalón pitillo y otro bien entallado?

Es una buena pregunta pues muchos confunden tener el pantalón recto o metido unos centímetros con un pitillo. El pantalón pitillo logra rozar la piel por varios centímetros desde la rodilla hacia abajo, mientras que un pantalón bien entallado no llega a ese extremo pero otorga mayor prestancia a la figura.

¿Usted compra por internet?

Me resulta difícil dejar de lado la experiencia en tienda y tengo la suerte de viajar a menudo. Me siento bien abastecido aunque no niego que termine haciéndolo eventualmente para cosas puntuales.

¿Lee alguna publicación de moda local para hombres?

Leo InStyle, GQ, Esquire y BoF. Por ahora ninguna publicación hecha en Perú.