¿La pandemia también significó una oportunidad?

Depende del negocio. Obviamente hay industrias muy afectadas y hay que ser empáticos con eso. Sin embargo, los negocios se han ido adaptando y a veces los problemas presentan oportunidades. Uno tiene que estar atento, ser flexible y ser veloz porque las oportunidades aparecen, pero también se esfuman rápido.

En su perfil de Linkedin menciona que es bueno negociando. ¿Cuál es la clave para llevar una buena negociación?

Lo primero es tomarse un tiempo antes de sentarse a negociar. No puedes ir viendo cómo se dan las cosas. Hay que tener un “game plan”. Un jefe que influyó mucho en mi carrera me contó sobre el método de las tres cajas.

¿De qué trata?

Tienes que poner en cada una lo que es importante para ti y no cederías, en otra lo que estás dispuesto a ceder y en la última lo que no cederías por nada.

¿Qué otro tip puede dar?

Lo otro es escuchar. Hay que hacerlo con empatía, entender las motivaciones de la otra parte.

¿Qué tipo de líder se considera?

El estilo de liderazgo depende mucho del momento. Tengo gente que trabaja hace tres años conmigo, de mi total confianza. En esos casos empodero, estoy abierto a escuchar opiniones en decisiones claves.

¿Y en otros casos?

Cuando alguien es nuevo, el estilo de liderar es el de guiar, ayudar en la toma de decisiones e incluso dejar que la persona aprenda del error. Los mejores aprendizajes que tuve fueron cuando me equivoqué, no cuando me dijeron cómo hacer las cosas.

¿Cómo logra un balance entre su vida profesional y personal?

Para mí, la vida personal y laboral no están opuestas y no hay un contrapeso. Parte de ser un buen líder es poder desconectarse, porque eso hace que regreses con nuevas energías. Pero más que encontrar un balance, hay que ser disciplinado. Hacer deporte, comer bien y trabajar enfocado.

¿Qué suele hacer en su tiempo libre?

Me encanta todo lo que tenga que ver con colecciones. Por ejemplo, posters de películas antiguas. Además, me gusta cocinar. Todos los domingos tengo un ritual, que es desde temprano ir a comprar al mercado para luego cocinar y tomar una botella de vino con mi esposa. También disfruto viajar.

¿Su último viaje?

Estuve en el Colca hace poco con mi familia. Me sentí orgulloso de ser peruano, me dio un “shot” de aliento por el país.

EN CORTO

Compañía. Genomma Lab es una empresa de México con presencia en 18 países. Tiene marcas como Tío Nacho, Cicatricure, Alli-viax, Asepxia, entre otras. En el Perú, tiene alrededor de 20 trabajadores. La facturación del primer trimestre del 2022 a nivel mundial ha sido de US$195 millones.