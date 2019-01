Franquicia de restaurante en el cielo iniciará operaciones en Lurín este mes

La Plataforma Mesa “Dinner in The Sky Perú” (Restaurante en el Cielo), franquicia procedente de Bélgica con una capacidad para 22 comensales, un chef principal y dos asistente, así como un asistente de seguridad, iniciará sus operaciones el próximo 24 de enero en Mamacona, Lurín (sur de Lima).

Su representante en nuestro país, Edgard Reaño, explicó que la plataforma se eleva a 45 metros y en lo alto, el chef les explicará todo lo concerniente a la comida peruana que se ofrecerá, así como el paisaje a su alrededor como el Santuario Histórico de Pachacámac, la isla de Pachacámac, el nuevo Museo de La Nación y los Caballos de Paso de Mamacona, perteneciente al distrito de Lurín.

Los comensales, antes de subir a la plataforma deben ir a los servicios higiénicos y las señoras en estado de gestación no podrán subir, ni personas en estado etílico.

“El comensal que estará en su asiento reclinable de fórmula uno, recibirá una entrada, un plato de fondo, un postre y su respectivo vino”, refirió Reaño.

“ Dinner in The Sky Perú” está enfocado a los jóvenes del sector turístico que desean gozar de esta nueva experiencia, más aún si el costo es bajo (US$ 140) a comparación de otros países que oscila entre 300 a 800 Euros.

Reaño reveló que la inversión del referido proyecto asciende a US$1.5 millones que incluye una grúa de 130 toneladas, así como las licencias funcionamiento de la Municipalidad de Lurín y del Instituto Nacional de Defensa Civil.

“Dinner in The Sky Perú” funcionará de miércoles domingo en cuatro turnos: a las 10 de la mañana se servirá desayuno; a la una de la tarde, un almuerzo; a las cuatro de la tarde, otro almuerzo; y a las seis de la tarde, con la puesta del sol, una cena.

Edgard Reaño indicó que la referida plataforma es ideal también para eventos como “Pedida de Mano”, Cumpleaños y Despedidas de Solteras, entre otros.

La franquicia “Dinner in The Sky” se encuentra presente en 70 países y en América Latina, el Perú es el tercer país, después de Brasil y México.

El empresario peruano reveló que la franquicia belga permanecerá en el Perú por el lapso de diez años.

“Es un producto innovador, totalmente seguro y con una póliza de seguros ascendente a US$100 mil dólares por pasajero”, finalizó Reaño.