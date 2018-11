Francisco Paz: “El error es fuente de aprendizaje y por eso hay que compartirlo”

Francisco Paz es desde hace alrededor de cinco meses el nuevo managing director para Equifax en el Perú. Narra que cuando un líder llega a una nueva compañía debe darse un plazo de tres meses para establecerse. Explica que su propósito es que su equipo se involucre en la toma de decisiones bajo la cultura del aprendizaje y enfatiza que el recurso humano se torna aún más relevante si se brindan soluciones a medida.

Cuando el líder llega a una nueva empresa, ¿cómo funciona la dinámica hasta establecerse, junto con el equipo?

Diría que el tiempo ideal son 3 meses en los que tienes que conversar mucho con la gente. Mi consejo particular para alguien que asume una posición de liderazgo es que dedique la mitad de ese lapso a conversar con sus colaboradores, ahí es donde verdaderamente se aprende. Eso más que revisar informes porque son historia del pasado y a uno lo han contratado para el futuro.

¿Cómo definiría su estilo de liderazgo, su estrategia en la gestión de equipos?

Vengo gestionando equipos desde hace varios años, y diría que tengo un liderazgo participativo bajo el que busco fomentar la cultura de aprendizaje en una compañía que además vende servicios donde se hace necesaria una especialización. Quiero que las personas formen parte de la toma de decisiones y eso las empodere. Esto hará que cada uno se comprometa más y sea más responsable.

¿Es complicado encontrar talento humano cualificado?

Es una empresa que definitivamente requiere talento especializado, algunas áreas más que otras, porque las soluciones que brindamos requieren una etapa de aprendizaje mayor. Es un mercado que está desarrollándose, y nosotros tenemos espacio para generar talento.

¿Cómo funciona la toma de decisiones?

La toma de decisiones tiene mucho que ver con poner foco en el cliente. Esta es una industria en la que se tiene productos enlatados pero también soluciones a medida. Y por eso es muy importante el aprendizaje, para identificar de mejor manera la necesidad del cliente.

¿Qué valora más en un colaborador, cómo garantiza su retención?

Responsabilidad y ejecución. Eso es algo que valoramos mucho: creo que es lo que se requiere eso para poder permanecer enfocados en el cliente. De lado de la retención, justamente hemos lanzado una serie de beneficios internos: estamos fomentando flexibilidad horaria, alimentación saludable, actividades recreacionales y, ante todo, línea de carrera.

¿Cómo se gestiona el error, o cómo se actúa si no se concreta lo fijado?

El error es fuente de aprendizaje y hay que compartirlo. Si alguien se equivoca, debe contarlo para evitar que otros caigan en lo mismo, así todos aprendemos y tomamos mejores decisiones. Por eso hablo del liderazgo participativo porque me interesa que cada uno cuente su historia y se sienta libre de poder decir qué es lo que siente.

¿Qué tan importante es compartir “know how” hoy en día?

Siempre me ha gustado ver cómo están haciendo determinadas cosas en otros países y ver cómo lo adapto, lo he hecho antes. Me considero bastante creativo, así que me gusta poder adaptar lo que veo en otros mercados y, por tanto, desarrollar productos con adaptaciones locales. Ese es un reto constante.

¿Cómo garantiza su balance personal?

La clave está en saber desconectarse; obviamente, la desconexión se asocia al fin de semana pero no siempre se puede y a veces hay días de semana en que necesitas tiempo para alguna actividad personal. Creo que la clave para la desconexión es estar concentrado al 100% en la actividad que estás haciendo en el momento.

¿Qué actividades le gusta hacer fuera de oficina?

No soy un deportista. Pero me gusta nadar en las mañanas. También me gusta mucho estar en familia, con mis hijas, con mi esposa y, por supuesto, me gusta viajar, trato de llevarlas de viaje una vez al año dentro del Perú y otra fuera.

En corto

Destinos pendientes . El ejecutivo declara que espera hacer en familia el Camino Inca, también confiesa que le gustaría visitar Europa de lado de su esposa e hijas. “Es un continente con una amplia historia, uno puede conocer mucho pero además aprender”, comenta.