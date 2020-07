Una de las principales características del Perú es la diversidad. Desde microclimas, hasta tradiciones, pasando por comida o música. Por ello, Gestión conversó con cuatro personajes de distintos rubros, para conocer cuáles consideraban que eran los autores más emblemáticos del país y qué títulos literarios engloban toda la diversidad que mencionábamos inicialmente.

Estas fueron sus respuestas.

“A los escritores nuevos hay que leerlos para sorprendernos y conocernos mejor”

Carolina Trivelli, economista

Tenemos muchos escritores emblemáticos, como Julio Ramón Ribeyro, Alfredo Bryce Echenique, Mario Vargas Llosa, José María Arguedas, Miguel Gutiérrez o Edgardo Rivera Martínez. Pero, reconociendo que sin duda vale la pena leerlos, hay que ir más allá del circuito clásico y explorar a otros autores nacionales muy importantes.

No soy de leer mucha poesía, pero José Watanabe es realmente superior.

He leído en el último par de años textos como “Todos nacemos muertos”, de Daniela Ramírez; “Okinawa existe”, de Augusto Higa; “El último otoño antes de ti”, de Carlos Enrique Freire; o “Nueve lunas” de Gabriela Wiener.

Creo que los clásicos hay que leerlos y disfrutarlos, pero a los nuevos hay que leerlos para sorprendernos y conocernos mejor como país. Debemos leer más a los escritores que escriben desde el Perú y sobre el Perú. Hay mucho que se escribe sobre entornos regionales que deberíamos leer para conocer mejor el país. A propósito, en un país tan diverso no creo que solo un autor o título lo represente, sino el colectivo de autores, imaginarios e historias.

“Jorge Basadre tiene algunos títulos notables que representan al Perú”

Augusto Ortíz de Zevallos, arquitecto y urbanista

Elegiría, por secuencia histórica, a Garcilaso de la Vega, César Vallejo, José María Arguedas y Ciro Alegría. Más recientemente, a Vargas Llosa y Bryce Echenique. En términos actuales, Renato Cisneros, Alonso Cueto y Jeremías Gamboa son vistos como actores importantes en la literatura castellana y divulgada. Y, eventualmente, también pondría a Abraham Valdelomar, aunque su visión fue más reconocida adentro que afuera, pero marca un tiempo.

Entre los que deberían ser más valorados, hay varios importantísimos: Martín Adán, un poeta exquisito; Oquendo de Amat, un vanguardista; César Moro, pieza importante del renacimiento del surrealismo en los años 40; Julio Ramón Ribeyro, a quien se le ha reconocido muy tarde pero merece ser leído en cualquier parte. Por supuesto, Antonio Cisneros, Marcos Martos y Abelardo Sánchez León también merecen mayor divulgación.

En cuanto a un título que represente al Perú, Jorge Basadre tiene algunos notables como “Perú: Problema y Posibilidad” o “La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú”.

“Considero que en el Perú tenemos un universo literario extraordinario”

Juan Carlos Fisher, director de teatro

Todo aporta en el universo creativo y considero que en el Perú tenemos un universo literario extraordinario, con figuras emblemáticas como César Vallejo, Mario Vargas Llosa, Blanca Varela, Julio Ramón Ribeyro, Alfredo Bryce Echenique, José María Arguedas, Jorge Eduardo Eielson o Javier Heraud, pero podría seguir y seguir enumerando autores.

Me parece que el universo literario nacional, tanto en novelas, cuentos y poesías es realmente extraordinario.

En cuanto a los autores peruanos que creo que merecerían tener mayor exposición y sus trabajos ser más difundidos, destacaría a Blanca Varela. Para mí se deberían hacer monumentos de ella en todos los departamentos del Perú, debido a su genialidad y su trascendencia. La conocía desde antes, pero gracias a un espectáculo que hice hace unos años pude profundizar en su obra y quedé totalmente deslumbrado.

Si tengo que elegir un título literario que mejor represente al Perú, opto por “Conversación en la Catedral”, de Mario Vargas Llosa, sin lugar a dudas.

“La vida es interdisciplinaria, por lo que hay libros de gastronomía muy interesantes”

Arlette Eulert, chef de Matria

Entre los escritores peruanos emblemáticos definitivamente están Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique, que me encanta; y Renato Cisneros, que también me gusta. Para mí ocupan ese lugar porque los he podido leer a lo largo de mi vida, en el camino.

Pero la vida, en general, es interdisciplinaria, por lo que considero que también hay mucha historia y libros sobre gastronomía muy interesantes. Por ejemplo, “Riquisisísimo”, donde Karissa Becerra escribe sobre educación alimentaria; o “Bitute. El sabor de Lima” de Gastón Acurio y Javier Masías. Esos libros de gastronomía suelen incluir buenas historias, alguna biografía interesante.

También hay una escritora llamada Luisa Fernanda Lindo. He podido leer su poesía y considero que merece mayor exposición. Los poetas, en general, me parece que han quedado un poco relegados.

Sobre un título que represente al Perú, me parece superinteresante “Contarlo Todo”, de Jeremías Gamboa y también Renato Cisneros con “La distancia que nos separa”, me parece superbueno.