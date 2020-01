La muerte del ícono del baloncesto Kobe Bryant en un accidente de helicóptero provocó un torrente de duelo global, desde tributos en los juegos de la NBA hasta los Grammys.

Los precios se inflaron

Por otra parte, a los pocos minutos anunciarse su muerte, un par de zapatillas Adidas Crazy 97Kobe Bryant Slam Dunk Contest se vendieron en la plataforma Esale por US$ 1,199, es decir, “el precio aumentó en un 600%, respecto a la venta anterior nueve días antes”, según cuenta el portal Business Of Fashion (BoF). Similar historia vivió China y los productos relacionados a Kobe Bryant o ‘Mamba’.

Nike acusó a los revendedores por ganar dinero debido a una muerte. “La tragedia inesperada ha creado un dilema para el mercado de reventa de zapatillas, que se ha convertido en una industria global multimillonaria en los últimos años”, señala BoF.

“Se trata de la primera superestrella de la NBA muerta con legado en un negocio como el de las zapatillas”, explica Brian Nadav, dueño de la boutique Lapstone Hammer de Filadelfia a BoF. Hay una gran reacción en esta comunidad de zapatillas por la especulación.

La reacción de algunos revendedores

Sin embargo, las plataformas de reventa no quieren ser vistas como beneficiados de la muerte de una celebridad querida. Aunque, “también son reacias a interferir en los mercados libres que impulsan su negocio”, señala BoF. Shoji Ueki, jefe de marketing en el sitio de reventa de lujo Grailed, dijo que las búsquedas de mercancía de Bryant en el sitio durante los últimos dos días “estuvieron a la par con los 3 meses anteriores combinados”. No obstante, en Stadium Goods, el presidente ejecutivo John McPheters dijo a los empleados en un mensaje interno de Slack visto por BoF que el sitio dejaría de aceptar nuevos productos Bryant en consignación por el momento, y agregó que la compañía no estaba tratando de contribuir al mercado posventa si las ganancias tienen lugar con su fallecimiento.

En China, varios sitios retiraron sus anuncios de artículos relacionados con Bryant después de una oleada de indignación en las redes sociales. “Poizon emitió suspensiones de una semana para 37 cuentas”, según BoF. Y los principales sitios estadounidenses que todavía vendían zapatillas Bryant el lunes se abstuvieron de promocionarlos activamente.

EBay declinó hacer comentarios, mientras que Goat and Fight Club no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. En Denver, la boutique de zapatillas y envíos Vices sacó todo el producto Bryant de su piso y sitio web, notificando a los consignadores que quería esperar hasta que el período de duelo se calmara. Kamau Ray, gerente de ventas de Vices, señaló: “Por supuesto, como tienda, queremos ganar dinero, pero necesitamos trazar la línea”.

Por otra parte, Urban Necessities, una tienda de Nueva York y Las Vegas, notificó a los vendedores que no les permitiría aumentar su precio en cualquier calzado Bryant.