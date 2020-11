Dentro del marketing digital existe una estrategia llamada email marketing, que consiste en enviar correos electrónicos a un grupo de contactos a fin de fidelizar o captar clientes. A pesar de ser una de las herramientas más veteranas, con más de 40 años de existencia, suele ser de las más efectivas, por su rentabilidad y retorno de la inversión. No obstante, en Perú todavía suelen existir errores en cuanto a su aplicación.

“El correo electrónico sigue siendo uno de los medios más efectivos para lograr ventas y prospectos. Lamentablemente en el Perú ha sido mal utilizado porque se envían muchos emails sin organizarlos bien. Pero si se trabaja en forma profesional, puede significar un gran impacto en ventas”, dice Daniel Falcón, CEO de Neo Consulting a Gestión.pe

El especialista asegura que es crucial no tratar al correo electrónico como un medio en el cual se comunica de forma masiva a cualquier persona a fin de generar clientes potenciales, por el contrario es esencial es segmentar a los clientes.

Por mencionar un ejemplo si un retail posee datos de sus clientes, podrá saber las compras que realiza e incluso conocer sus patrones de comportamiento y preferencias. De esa forma, se podrá compartir información a padres de familia, amas de casa, adolescentes, ejecutivos, dependiendo de su perfil a fin de generar interés presentando un producto o servicio con valor agregado.

Según Neo Consulting, existen cinco procesos importantes que las empresas deben tomar en cuenta para realizar estrategias de email marketing automatizado. Estos son: procesos, campaña, automatización, KPIs y Tecnologías.

“Es importante definir qué quiere lograr la empresa, puede ser generar ventas, dar a conocer un producto o servicio. También hay que segmentar según la base de datos. Después crear una pieza atractiva que sea fácil de leer. Luego, hacer una prueba, programar el envío en un grupo pequeño y si funciona, hacerlo en un grupo más grande. Por último, analizar los indicadores, es decir, a cuántas lo recibieron, leyeron la información e ingresaron al enlace. Es un proceso completo, no consiste en solo enviar un correo”, precisa.

¿Cómo evitar ser invasivo?

Es una realidad que algunas personas no abren correos electrónicos enviados por las empresas porque no les llama la atención, no van con su estilo de vida, no informan ni entretienen. Para evitar esa situación, Falcón recomienda que antes de cualquier envío de email es importante definir los objetivos del mismo, caso contrario será ignorado.

“Las empresas van a querer que los clientes compren un producto, dejen sus datos, descarguen una aplicación o visiten su web. Pero si no crean el correo electrónico pensando en qué objetivo le está cumpliendo al cliente, será en vano. Las aerolíneas envían promociones de vuelos a las personas que suelen viajar, los bancos ofrecen productos, no dicen compra un seguro, sino informa a sus clientes", argumenta.

El otro aspecto importante consiste en segmentar, es decir, no enviar un correo electrónico similar a todas las personas, sino personalizarlo. “Siempre que vas a crear una pieza de contenido por correo electrónico, tienes que pensar en la persona”, expone Falcón.

Durante los meses de pandemia ha habido un aumento en los envíos de correos electrónicos. Sin embargo, según Falcón muy pocas empresas están pensando en el usuario antes que en sus objetivos comerciales.

“Lamentablemente muchos piensan que como el correo es antiguo no tiene efectividad. Pero en realidad, está entre los canales más importantes, incluyendo publicidad en buscadores y resultados orgánicos. Es uno de los tres medios más efectivos para generar ventas, prospectos y visitas a un sitio. Si está bien hecho es extremadamente efectivo”, afirma el CEO de Neo Consulting.